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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-14T12:23+0300
https://ria.ru/20191214/1562390788.html
В Сирию за сутки вернулись почти 900 беженцев
https://cdn21.img.ria.ru/images/153147/25/1531472586_0:257:2730:1793_1036x0_80_0_0_36f2a09e7b5cc9810f06d1792ee0e9c2.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись почти 900 беженцев

12:23 14.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Почти 900 сирийских беженцев вернулись в САР из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 889 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 417 человек (женщин – 125, детей – 213), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 472 человека (женщин – 142, детей – 241)", - говорится в сообщении.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 1,8 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 27 взрывоопасных предметов.
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