В Сирию за сутки вернулись почти 900 беженцев

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 889 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 417 человек (женщин – 125, детей – 213), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 472 человека (женщин – 142, детей – 241)", - говорится в сообщении.