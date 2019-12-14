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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-14T12:21+0300
https://ria.ru/20191214/1562390685.html
Россия за сутки зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/156177/39/1561773934_0:320:2310:1619_1036x0_80_0_0_e287d33605f832d89f79120fecb3b51e.jpg
РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии

12:21 14.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобиль патрульной службы военной полиции России в Алеппо
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции России в Алеппо
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции России в Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 24 нарушения, Турция - 11, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Латакия – пять, Алеппо – пять, Идлиб - десять, Хама – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 11 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – один, Идлиб - семь, Хама - один, Алеппо - два", - говорится в бюллетене.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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