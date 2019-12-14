Россия за сутки зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 24 нарушения, Турция - 11, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ , опубликованном на сайте российского военного ведомства.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Латакия – пять, Алеппо – пять, Идлиб - десять, Хама – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 11 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – один, Идлиб - семь, Хама - один, Алеппо - два", - говорится в бюллетене.

В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Эль-Хасака провинции Хасеке. Выдано 1000 продовольственных наборов, общей массой 5,850 тонны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.