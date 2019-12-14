У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Республики Вануату в Тихом океане, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки зафиксированы в 04.57 по времени UTC (7.57 мск). Эпицентр располагался в 49 километрах от города Сола. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Острова Вануату являются частью так называемого тихоокеанского "Огненного кольца" - имеющей форму подковы полосы вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров.
"Кольцо" опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании. Именно в "Огненном кольце" происходят 90% всех землетрясений на Земле.