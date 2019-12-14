У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Республики Вануату в Тихом океане, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксированы в 04.57 по времени UTC (7.57 мск). Эпицентр располагался в 49 километрах от города Сола. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Острова Вануату являются частью так называемого тихоокеанского "Огненного кольца" - имеющей форму подковы полосы вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров.