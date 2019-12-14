Правительство Чили объявило траур по погибшим в авиакатастрофе С-130

МЕХИКО, 14 дек - РИА Новости. Президент Чили Себастьян Пиньера объявил 14 и 15 декабря днями траура по погибшим в авиакатастрофе военного самолёта С-130, на борту которого в Антарктику летели 38 человек.
"Президент Себастьян Пиньера поручил объявить двухдневный национальный траур после крушения в прошлый понедельник самолета ВВС Чили, летевшего в Антарктиду, в котором погибли 38 пассажиров и членов экипажа", - говорится в заявлении правительства, которое приводит издание SoyChile.
В документе указано, что траур продлится с 14 по 15 декабря. Праздничные мероприятия властей будут приостановлены, национальный флаг будет наполовину спущен в штаб-квартире исполнительной, законодательной и судебной власти, госучреждений, подразделений вооруженных сил, полиции и прокуратуры.
Связь с чилийским военно-транспортным самолетом C-130 Hercules была потеряна в 18.13 (0.13 мск) в понедельник, на борту находились 38 человек. ВВС Чили сообщили, что признали самолёт потерпевшим крушение и продолжают поиски судна и выживших. Самолёт перевозил персонал для обслуживания нефтепровода, снабжающего топливом одну из баз.
11 декабря, 16:44Россия помогает чилийским спасателям в поисках пропавшего самолета