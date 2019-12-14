Правительство Чили объявило траур по погибшим в авиакатастрофе С-130

В документе указано, что траур продлится с 14 по 15 декабря. Праздничные мероприятия властей будут приостановлены, национальный флаг будет наполовину спущен в штаб-квартире исполнительной, законодательной и судебной власти, госучреждений, подразделений вооруженных сил, полиции и прокуратуры.

Связь с чилийским военно-транспортным самолетом C-130 Hercules была потеряна в 18.13 (0.13 мск) в понедельник, на борту находились 38 человек. ВВС Чили сообщили, что признали самолёт потерпевшим крушение и продолжают поиски судна и выживших. Самолёт перевозил персонал для обслуживания нефтепровода, снабжающего топливом одну из баз.