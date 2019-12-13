Пушилин прокомментировал заявление Зеленского по "Минску-2"

ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что заявление президента Украины Владимира Зеленского об изменении договоренностей нивелирует усилия лидеров стран-гарантов минских соглашений.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг заявил, что некоторые пункты в минских соглашениях можно изменить, в частности тот, что касается контроля над границей. Ранее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина до следующего "нормандского" саммита подготовит изменения к минским соглашениям по урегулированию в Донбассе.
"До тех пор, пока Украина не прекратит попыток увильнуть от взятых от себя обязательств, конструктивного решения конфликта не будет, а своими заявлениями об изменении договоренностей Зеленский только нивелирует усилия лидеров стран-гарантов на встрече не только 9 декабря, но и за последние пять лет", - заявил Пушилин.
9 декабря, 21:34Минские соглашения