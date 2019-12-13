Пушилин прокомментировал заявление Зеленского по "Минску-2"

"До тех пор, пока Украина не прекратит попыток увильнуть от взятых от себя обязательств, конструктивного решения конфликта не будет, а своими заявлениями об изменении договоренностей Зеленский только нивелирует усилия лидеров стран-гарантов на встрече не только 9 декабря, но и за последние пять лет", - заявил Пушилин.