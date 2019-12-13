Чемезов попросил Путина помочь с финансированием "Камаза"

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 13 дек - РИА Новости. Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов попросил у президента России Владимира Путина помочь с выделением дополнительного финансирования на развитие производственных мощностей "Камаза".
На встрече с главой государства, в которой также принял участие гендиректор автозавода Сергей Когогин, Чемезов рассказал, что за последние три года в модернизацию производства на "Камазе" было вложено порядка 54 миллиардов рублей.
"Но этого недостаточно, нам необходимо строить еще вторую очередь на заводе двигателей, модернизировать литейное производство, завод мостов. Но все средства и финансовые возможности, которые у нас были, мы выдали. Поэтому мы, наверное, будет обращаться к вам с просьбой (о помощи в получении финансирования)", - сказал Чемезов.
Путин поинтересовался, сколько средств необходимо предприятию и за какой срок. По словам Чемзова, речь идет о поэтапном выделении средств. В свою очередь гендиректор "Камаза" Когогин пояснил, что основные инвестиции запланированы на 2021 - 2023 годы, добавив, что в год необходимо около 12-13 млрд рублей.
Президент спросил, какая доля акций "Камаза" принадлежит госкорпорации "Ростех". Чемезов сообщил, что эта доля составляет порядка 47%, еще 3% принадлежит Татарстану.
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