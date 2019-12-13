Чемезов попросил Путина помочь с финансированием "Камаза"

"Но этого недостаточно, нам необходимо строить еще вторую очередь на заводе двигателей, модернизировать литейное производство, завод мостов. Но все средства и финансовые возможности, которые у нас были, мы выдали. Поэтому мы, наверное, будет обращаться к вам с просьбой (о помощи в получении финансирования)", - сказал Чемезов.