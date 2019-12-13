Эспер: отношения США и Китая преждевременно называть "холодной войной"

"Я считаю преждевременным называть это холодной войной", - сказал Эспер, выступая на конференции в Совете по международным делам (CFR).

Ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя недавние заявления про Китай госсекретаря США Майка Помпео, заявил, что у американского политика "в сердце" все еще не закончилась "холодная война". По его словам, "Китай вновь призывает госсекретаря Помпео отказаться от идеологических предрассудков, устаревшего мышления "холодной войны", прекратить делать антикитайские заявления и делать то, что достойно госсекретаря США".