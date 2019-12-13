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В Москве проверят 40 объектов после сообщений о минировании
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РИА Новости

В Москве проверят 40 объектов после сообщений о минировании

18:04 13.12.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Порядка 40 объектов с массовым пребыванием людей, в том числе крупные торговые центры и больницы, проверяют в Москве после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о проверке зданий шести школ и шести районных судов из-за угроз взрывов.
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"В службу "02" поступают анонимные сообщения об угрозе взрывов в школах, торговых центрах, судах и больницах. По состоянию на 17.30 проверяются 40 анонимных сообщений о "минировании", - сказал собеседник агентства.
Волна "минирований" судов, станций метро, соцобъектов Москвы и Петербурга длился уже больше двух недель. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.
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