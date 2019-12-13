Путин поручил проработать предложения по доступности медпомощи

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил направить предложения по повышению доступности и качества медпомощи в регионах на проработку в правительство.
"Администрации президента РФ направить на проработку в правительство РФ предложения по повышению доступности и качества оказания медицинской помощи в субъектах РФ, подготовленные высшими должностными лицами субъектов РФ", - следует из поручений по итогам заседания президиума Госсовета, опубликованных на сайте Кремля.
Ответственным за выполнение поручения назначен помощник президента РФ по транспорту Игорь Левитин.