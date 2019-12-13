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Путин поручил проработать предложения по доступности медпомощи
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РИА Новости

Путин поручил проработать предложения по доступности медпомощи

17:42 13.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время традиционной встречи с судьями Конституционного Суда, приуроченной ко Дню Конституции России
Президент России Владимир Путин во время традиционной встречи с судьями Конституционного Суда, приуроченной ко Дню Конституции России
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил направить предложения по повышению доступности и качества медпомощи в регионах на проработку в правительство.
"Администрации президента РФ направить на проработку в правительство РФ предложения по повышению доступности и качества оказания медицинской помощи в субъектах РФ, подготовленные высшими должностными лицами субъектов РФ", - следует из поручений по итогам заседания президиума Госсовета, опубликованных на сайте Кремля.
Ответственным за выполнение поручения назначен помощник президента РФ по транспорту Игорь Левитин.
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