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Путин поручил представить предложения по субсидиям на санавиацию
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РИА Новости

Путин поручил представить предложения по субсидиям на санавиацию

17:39 13.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву и регионам до 1 марта 2020 года представить предложения по субсидиям для субъектов на авиационную скорую помощь, сообщается на сайте президента.
"Министерству здравоохранения РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ проанализировать фактическую потребность субъектов РФ в количестве вылетов санитарной авиации и представить предложения по перераспределению между субъектами РФ субсидий ... на закупку авиационных работ для оказания гражданам медицинской помощи", - следует из поручений по итогам заседания президиума Госсовета, опубликованных на сайте Кремля.
Уточняется, что речь идет о скорой специализированной медицинской помощи. Поручение должно быть выполнено до 1 марта 2020 года.
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Министерство здравоохранения РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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