Путин поручил представить предложения по субсидиям на санавиацию

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву и регионам до 1 марта 2020 года представить предложения по субсидиям для субъектов на авиационную скорую помощь, сообщается на сайте президента.
"Министерству здравоохранения РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ проанализировать фактическую потребность субъектов РФ в количестве вылетов санитарной авиации и представить предложения по перераспределению между субъектами РФ субсидий ... на закупку авиационных работ для оказания гражданам медицинской помощи", - следует из поручений по итогам заседания президиума Госсовета, опубликованных на сайте Кремля.
Уточняется, что речь идет о скорой специализированной медицинской помощи. Поручение должно быть выполнено до 1 марта 2020 года.