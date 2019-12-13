Самарский губернатор рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем

"В соответствии с действующим законодательством принятие такого решения – это полномочия правительства Российской Федерации. Но, идя навстречу пожеланиям людей, обращаюсь к вам с рекомендацией: объявить последний день 2019 года — 31 декабря — выходным днем в возглавляемых вами предприятиях и организациях", - говорится в обращении Азарова к работодателям, размещенном на сайте правительства региона.

Вместе с тем, в обращении отмечается, что все службы, связанные с жизнеобеспечением области, остаются работать в бесперебойном режиме, а во всех государственных и муниципальных учреждениях на период праздничных каникул необходимо организовать дежурство с привлечением сотрудников управленческого звена.

В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным днем, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной день на 31 декабря постановлением правительства. Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных днях на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого несколько российских регионов сделали 31 декабря выходным днем.