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Самарский губернатор рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем
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РИА Новости

Самарский губернатор рекомендовал сделать 31 декабря выходным днем

17:14 13.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
САМАРА, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рекомендовал руководителям предприятий и организаций региона сделать 31 декабря выходным днем.
Ранее он заявлял, что обсудит с руководителями предприятий, лидерами профсоюзов и депутатами данную идею. После проведения консультаций выяснилось, что абсолютное большинство людей высказались в пользу объявления 31 декабря выходным днем.

"В соответствии с действующим законодательством принятие такого решения – это полномочия правительства Российской Федерации. Но, идя навстречу пожеланиям людей, обращаюсь к вам с рекомендацией: объявить последний день 2019 года — 31 декабря — выходным днем в возглавляемых вами предприятиях и организациях", - говорится в обращении Азарова к работодателям, размещенном на сайте правительства региона.

Вместе с тем, в обращении отмечается, что все службы, связанные с жизнеобеспечением области, остаются работать в бесперебойном режиме, а во всех государственных и муниципальных учреждениях на период праздничных каникул необходимо организовать дежурство с привлечением сотрудников управленческого звена.
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В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным днем, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной день на 31 декабря постановлением правительства. Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных днях на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого несколько российских регионов сделали 31 декабря выходным днем.
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Новый год—2020Дмитрий АзаровСамарская областьРоссияОбщество
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