Детям из Московской области вручили медали за героизм

"Героями могут быть и молодые люди, и совсем детишки. То, что дети не боятся, рискуя своей жизнью, совершают героические поступки, дорогого стоит. Это вызывает у меня уважение, я перед ними преклоняюсь", – подчеркнул Максим Сураев в обращении к юным героям и их родителям.