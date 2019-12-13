Детям из Московской области вручили медали за героизм

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В Московской области наградили 36 детей-героев. Все они спасли человеческие жизни и были удостоены медалей "Юный герой". Об этом сообщил телеканал "360".
Награды вручил Герой России, депутат Государственной Думы Максим Сураев в рамках III Форума маленьких героев, который прошел сегодня в Москве.
По его словам, для героических поступков не важен возраст и нет границ.
"Героями могут быть и молодые люди, и совсем детишки. То, что дети не боятся, рискуя своей жизнью, совершают героические поступки, дорогого стоит. Это вызывает у меня уважение, я перед ними преклоняюсь", – подчеркнул Максим Сураев в обращении к юным героям и их родителям.
Медаль "Юный герой" учреждена по инициативе МГЕР в 2018 году. Сегодня ею наградили 36 детей из 18 регионов России. 30 ребят получили звания "Герой нашего времени". 28 детей были награждены медалями за ратную доблесть от "Боевого братства".