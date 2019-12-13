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В Югре у половины из 70 заболевших детей подтвердили сальмонеллез
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РИА Новости

В Югре у половины из 70 заболевших детей подтвердили сальмонеллез

17:08 13.12.2019
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© РИА Новости / Игорь РуссакДеткое отделение городской больницы
Деткое отделение городской больницы
© РИА Новости / Игорь Руссак
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 дек - РИА Новости. Сальмонеллез лабораторно подтвержден у половины из более чем 70 воспитанников детского сада в Ханты-Мансийске, заболевших острой кишечной инфекцией, сообщает пресс-служба администрации города.
Ранее в департаменте здравоохранения Югры сообщали, что в детском саду "Страна чудес" в Ханты-Мансийске наблюдается "подъем заболеваемости острой кишечной инфекцией", при этом не уточнялось, какой именно. По уточненным данным, заболели 73 человека, четверо лечатся в стационаре, "тяжелых" пациентов нет. Прокуратура Югры в четверг заявила, что проводится проверка по факту "массового заболевания сальмонеллезом", точное число заболевших воспитанников надзорный орган не называл. Свою проверку проводит окружное следственное управление СК РФ.
"На 13 декабря зарегистрировано 73 случая... У 35 детей лабораторно подтвержден диагноз "сальмонеллез группы Д". В образовательной организации выполняются все необходимые противоэпидемические мероприятия", - приводятся в сообщении слова заведующего отделом здравоохранения горадминистрации Раймира Гималова.
Кроме того, в муниципалитете отметили, что местный отдел Роспотребнадзора обследовал контактных детей и персонал дошкольного учреждения, все лабораторные пробы отрицательные.
Детский сад
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По данным властей города, с 10 декабря в детском саду введен карантин, остальные образовательные учреждения в окружной столице работают в обычном режиме.
Согласно информации источника РИА Новости в местных экстренных службах, среди заболевших один взрослый, остальные - дети. Другой источник, знакомый с ситуацией, ранее заявлял, что в детских садах Ханты-Мансийска после произошедшего ограничили использование ряда продуктов.
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