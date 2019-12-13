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2019-12-13T17:44+0300
https://ria.ru/20191213/1562370711.html
Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский вывел Лаврова из себя
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РИА Новости

Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский вывел Лаврова из себя

17:08 13.12.2019 (обновлено: 17:44 13.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на утверждения о том, что на "нормандском саммите" в Париже президент Украины Владимир Зеленский якобы довел министра иностранных дел России Сергея Лаврова до "синего каления".
Захарова привела в Facebook слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, который со ссылкой на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова рассказал, что "Зеленский очень жестко троллил Лаврова, чем буквально довел того до синего каления". Поэтому, предположил Гордон, Лавров и не появился на итоговой пресс-конференции.
Помощник президента России Владислав Сурков
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"В тот момент, когда "Зеленский доводил Лаврова до "синего каления", Сергей Викторович летел в самолете в Вашингтон", — написала Захарова.

После саммита глава российского МИД вылетел в США, где прошла его встреча с госсекретарем Майком Помпео.
Аваков на днях уже рассказывал о том, что во время переговоров в Париже Зеленский якобы сорвался на Лаврова, а у помощника российского президента Владислава Суркова "сдали нервы". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это, что ничего подобного не было, а Сурков назвал рассказы Авакова фантазиями и отметил, что не стоит верить словам пьяного человека, который к тому же не присутствовал на переговорах.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — состоялся в Париже 9 декабря. По его итогам лидеры приняли совместное коммюнике, в котором подчеркнули приверженность Минским соглашениям и зафиксировали некоторые договоренности по дальнейшему урегулированию конфликта в Донбассе.
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"Нормандский" саммит в ПарижеМария ЗахароваАрсен АваковСергей ЛавровМИД РФВладимир ЗеленскийВ мире
Популярные комментарии
Всех и вся она высмеивает. Ну прямо новый Петросян
13 декабря, 17:58
ddrugl
9400160
Синий там был один Аваков. Допивающий.
13 декабря, 17:38
Супер Марио
52141003
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