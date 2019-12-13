Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский вывел Лаврова из себя

Аваков на днях уже рассказывал о том, что во время переговоров в Париже Зеленский якобы сорвался на Лаврова, а у помощника российского президента Владислава Суркова "сдали нервы". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это, что ничего подобного не было, а Сурков назвал рассказы Авакова фантазиями и отметил, что не стоит верить словам пьяного человека, который к тому же не присутствовал на переговорах.