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На Казанском вокзале покажут новый плацкарт со шкафами и перегородками
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РИА Новости

На Казанском вокзале покажут новый плацкарт со шкафами и перегородками

17:27 13.12.2019
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© Фото : Пресс-служба АО "Федеральная пассажирская компания"Плацкарты со сдвижными перегородками
Плацкарты со сдвижными перегородками
© Фото : Пресс-служба АО "Федеральная пассажирская компания"
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Макет нового концепта плацкарта в натуральную величину со шкафами, раздвижными перегородками и индивидуальными столиками в понедельник откроют для посещения всех желающих на Казанском вокзале Москвы, говорится в сообщении разработчика концепции - "Трансмашхолдинга" (ТМХ).
"Павильон с макетом расположен на Казанском вокзале в зале ожидания. Павильон будет открыт для посещения с 10.00 до 17.00 ежедневно до середины января текущего года", - говорится в сообщении. ТМХ добавляет, что макет планируется демонстрировать еще в 6 регионах России.
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ТМХ вместе с "Федеральной пассажирской компанией" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) в ноябре презентовали на выставке в Москве макет нового концепта плацкарта в натуральную величину со шкафами, раздвижными перегородками и индивидуальными столиками, розетками и USB. Генеральный директор ФПК Петр Иванов сообщал тогда, что макет будет показан пассажирам в Москве и регионах России, и каждый сможет оставить свое мнение об увиденном вагоне и предложения.
Как убедился еще на выставке в ноябре корреспондент РИА Новости, представленный макет нового плацкарта - это фактически сочетание привычного плацкарта, но с индивидуальным пространством. Места расположены как в плацкарте, но там, где полки разделены перегородкой в виде шкафа, получается что-то вроде купе. Есть индивидуальные столики, шторки на полках. Стены выполнены в светлых тонах, полки - в бежевых.
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В пресс-службе ФПК РИА Новости тогда уточняли, что это не итоговый вариант вагона, который выйдет на сеть, а одна из концепций пассажирских вагонов, которые могут прийти на смену традиционному плацкарту. Количество мест в представленной версии вагона осталось традиционным, здесь могли бы совершать поездки 54 пассажира одновременно.
Производитель готовит еще два концепта. Их макеты также будут показаны пассажирам для сбора отзывов и предложений. Затем будет сделан выбор, какие именно из представленных плацкартных вагонов будут производиться и курсировать на сети РЖД.
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Петр ИвановФедеральная пассажирская компанияРЖДМоскваРоссияТрансмашхолдингНовости компаний - Экономика
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