Показатели надоев молока на Вологодчине выросли на 6%

ВОЛОГДА, 13 дек – РИА Новости. В начале декабря в Вологодской области производство молока на одну корову превысило 21 килограмм, по этому показателю регион уже два года подряд входит в десятку лидеров по России, сообщили РИА Новости в департаменте сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.
По оперативным данным министерства сельского хозяйства, в целом по России среднесуточный надой на корову составляет 15,98 килограммов молока, в регионах-лидерах более 20 килограммов на корову. Сельхозпредприятия Вологодской области перешагнули этот рубеж в 2017 году, а в декабре этого года достигли показателя 21,08 килограммов. Это выше прошлогоднего уровня на 1,66 килограммов.
"Рост продуктивности - результат целенаправленной работы. Он обусловлен высоким уровнем модернизации на фермах, внедрением современных технологий кормления животных, планомерной работой по замене скота на более продуктивный", - прокомментировал РИА Новости статистику заместитель губернатора Михаил Глазков.
Средняя продуктивность дойного стада в регионе в декабре 2019 года составила 7,1 тысяч килограммов, что больше на 387 килограммов или 6%, чем в декабре прошлого года.