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Вологодская область
2019-12-13T16:48+0300
https://ria.ru/20191213/1562368956.html
Показатели надоев молока на Вологодчине выросли на 6%
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РИА Новости

Показатели надоев молока на Вологодчине выросли на 6%

16:48 13.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкКоровы на ферме
Коровы на ферме
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Коровы на ферме
ВОЛОГДА, 13 дек – РИА Новости. В начале декабря в Вологодской области производство молока на одну корову превысило 21 килограмм, по этому показателю регион уже два года подряд входит в десятку лидеров по России, сообщили РИА Новости в департаменте сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.
По оперативным данным министерства сельского хозяйства, в целом по России среднесуточный надой на корову составляет 15,98 килограммов молока, в регионах-лидерах более 20 килограммов на корову. Сельхозпредприятия Вологодской области перешагнули этот рубеж в 2017 году, а в декабре этого года достигли показателя 21,08 килограммов. Это выше прошлогоднего уровня на 1,66 килограммов.
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на IX-ом Гайдаровском форуме в Москве. 16 января 2018
5 декабря, 12:28Вологодская область
Олег Кувшинников: лесовосстановление – стратегическая задача
"Рост продуктивности - результат целенаправленной работы. Он обусловлен высоким уровнем модернизации на фермах, внедрением современных технологий кормления животных, планомерной работой по замене скота на более продуктивный", - прокомментировал РИА Новости статистику заместитель губернатора Михаил Глазков.
Средняя продуктивность дойного стада в регионе в декабре 2019 года составила 7,1 тысяч килограммов, что больше на 387 килограммов или 6%, чем в декабре прошлого года.
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