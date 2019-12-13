Показатели надоев молока на Вологодчине выросли на 6%

По оперативным данным министерства сельского хозяйства, в целом по России среднесуточный надой на корову составляет 15,98 килограммов молока, в регионах-лидерах более 20 килограммов на корову. Сельхозпредприятия Вологодской области перешагнули этот рубеж в 2017 году, а в декабре этого года достигли показателя 21,08 килограммов. Это выше прошлогоднего уровня на 1,66 килограммов.