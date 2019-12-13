ЦБ назвал нынешние ставки по вкладам привлекательными для сбережений

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Банк России считает привлекательными для сбережений нынешние ставки по банковским депозитам, заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

"Депозитные ставки пока являются привлекательными для сбережений", - сказала Набиуллина.

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по данным ЦБ, в первой декаде декабря осталась на том же уровне, что и в конце предыдущего месяца - 6,13%. А до этого, во второй декаде ноября средняя максимальная ставка опускалась до рекордно низкого уровня за все время подсчетов – и составляла 6,03%.

"Все хотят, чтобы ставки по кредитам были пониже, а ставки по депозитам - повыше. Но они всегда должны быть как-то сбалансированы между собой. И мы видим, что ставки по кредитам делают кредиты более доступными, а ставки по депозитам еще оставляют возможность иметь привлекательную форму сбережений", - отметила глава Банка России.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентного пункта.