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ЦБ назвал нынешние ставки по вкладам привлекательными для сбережений
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РИА Новости

ЦБ назвал нынешние ставки по вкладам привлекательными для сбережений

16:55 13.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкНадпись "Вклады" в отделении банка
Надпись Вклады в отделении банка
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Надпись "Вклады" в отделении банка. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Банк России считает привлекательными для сбережений нынешние ставки по банковским депозитам, заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Депозитные ставки пока являются привлекательными для сбережений", - сказала Набиуллина.
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Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по данным ЦБ, в первой декаде декабря осталась на том же уровне, что и в конце предыдущего месяца - 6,13%. А до этого, во второй декаде ноября средняя максимальная ставка опускалась до рекордно низкого уровня за все время подсчетов – и составляла 6,03%.
"Все хотят, чтобы ставки по кредитам были пониже, а ставки по депозитам - повыше. Но они всегда должны быть как-то сбалансированы между собой. И мы видим, что ставки по кредитам делают кредиты более доступными, а ставки по депозитам еще оставляют возможность иметь привлекательную форму сбережений", - отметила глава Банка России.
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Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентного пункта.
В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
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