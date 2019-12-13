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Евросоюз отметил необходимость улучшения делового климата на Украине
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РИА Новости

Евросоюз отметил необходимость улучшения делового климата на Украине

16:33 13.12.2019 (обновлено: 16:34 13.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 дек - РИА Новости, Мария Князева. Отчет Евросоюза по Украине отмечает, помимо ряда положительных моментов, необходимость улучшения делового климата и поощрения инвестиций в стране , в частности, за счёт борьбы с коррупцией, говорится в сообщении Еврокомиссии.
"Экономика Украины продолжала расти, а ее финансы и банковский сектор стабилизировались. Тем не менее, в докладе подчеркивается необходимость улучшения делового климата и поощрения инвестиций, в частности, путем обеспечения верховенства закона и поддержки борьбы с коррупцией", - отмечается в отчете.
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Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли (ЗСТ). В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.
Касательно, к примеру, сферы энергетики, в сообщении ЕК отмечается, что выделение из "Нафтогаза" независимого оператора газотранспортной сети Украины ожидается к концу текущего года. Однако проведение реформы в сфере электроэнергетики остается затруднительным.
Евросоюз положительно оценил и воздействие на торговые отношения сторон ЗСТ, ЕС остается основным направлением экспорта для Украины.
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