Евросоюз отметил необходимость улучшения делового климата на Украине

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 13 дек - РИА Новости, Мария Князева. Отчет Отчет Евросоюза по Украине отмечает, помимо ряда положительных моментов, необходимость улучшения делового климата и поощрения инвестиций в стране , в частности, за счёт борьбы с коррупцией, говорится в сообщении Еврокомиссии

"Экономика Украины продолжала расти, а ее финансы и банковский сектор стабилизировались. Тем не менее, в докладе подчеркивается необходимость улучшения делового климата и поощрения инвестиций, в частности, путем обеспечения верховенства закона и поддержки борьбы с коррупцией", - отмечается в отчете.

Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли (ЗСТ). В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

Касательно, к примеру, сферы энергетики, в сообщении ЕК отмечается, что выделение из "Нафтогаза" независимого оператора газотранспортной сети Украины ожидается к концу текущего года. Однако проведение реформы в сфере электроэнергетики остается затруднительным.