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Жителя Чувашии осудили за жестокое убийство пенсионерки
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РИА Новости

Жителя Чувашии осудили за жестокое убийство пенсионерки

16:08 13.12.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Житель Чувашии, вместе с сообщником жестоко убивший пожилую женщину, проведет 17 лет в колонии строгого режима, сообщает прокуратура региона.
Следствием и Верховным судом Чувашии установлено, что 4 апреля в поселке Ибреси двое мужчин проникли в дом 74-летней соседки, избили ее, похитили у нее два сотовых телефона, после чего потребовали выдать им имевшиеся деньги, угрожая убийством. Женщина отдала им в общей сложности 4750 рублей. Чтобы скрыть следы преступления, мужчины сначала попытались задушить пенсионерку веревкой, а когда она порвалась, один из нападавших нанес множество ударов женщине в шею ножницами. От полученных ранений она скончалась.
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В ноябре обвиняемому в разбое и убийстве жителю Чувашии, который бил по шее жертвы ножницами, было назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Как сообщило региональное следственное управление СК РФ, материалы уголовного дела в отношении его сообщника были выделены в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.
"Верховным судом Чувашской республики вынесен приговор в отношении 30-летнего жителя Ибресинского района республики, обвиняемого в разбойном нападении и убийстве женщины. Подсудимому назначено окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев, которое осужденный будет отбывать после окончания основного наказания в виде лишении свободы. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии.
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