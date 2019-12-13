В Москве шесть судов и шесть школ проверят из-за угроз минирования

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Шесть районных судов и шесть школ проверяют в Москве после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о проверке зданий шести школ и трех районных судов из-за угроз взрывов.
12 декабря, 14:10В семи районах Петербурга "заминировали" школы
"Поступили сообщения с угрозами "минирования" в адрес шести школ и шести судов", - сказал собеседник агентства.
Волна "минирований" судов, станций метро, соцобъектов Москвы и Петербурга длился уже больше двух недель. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.