В Москве шесть судов и шесть школ проверят из-за угроз минирования

"Поступили сообщения с угрозами "минирования" в адрес шести школ и шести судов", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" судов, станций метро, соцобъектов Москвы и Петербурга длился уже больше двух недель. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.