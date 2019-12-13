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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2019-12-13T15:47+0300
https://ria.ru/20191213/1562364256.html
В селе Красное Липецкой области завершена реконструкция водозабора
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РИА Новости

В селе Красное Липецкой области завершена реконструкция водозабора

15:46 13.12.2019 (обновлено: 15:47 13.12.2019)
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© Фото : Администрация Липецкой областиРеализация проекта "Чистая вода" в Липецкой области
Реализация проекта Чистая вода в Липецкой области
© Фото : Администрация Липецкой области
ЛИПЕЦК, 13 дек - РИА Новости. В селе Красное Липецкой области закончилась реконструкция водозабора, в результате вода улучшенного качества стала поступать в дома около 4 тысяч односельчан, сказал корреспонденту РИА Новости заместитель начальника коммунального отдела управления ЖКХ Липецкой области Сергей Лагутенко.
В Липецкой области в этом году было выделено четыре объекта, которые вошли в федеральную программу "Чистая вода" национального проекта "Экология".
"В дома порядка четырёх тысяч человек села Красное, благодаря реконструкции и модернизации старого фонда водоснабжения, начала поступать вода, которая по своему содержанию намного превосходит прошлое качество подаваемой воды", - отметил он.
Сегодня на территории водозабора установлена новая водозаборная башня объемом 200 кубометров, пошёл монтаж нового трубопровода, а также объект теперь снабжён самым новейшим оборудованием для подачи и контроля за подачей воды, а также внешними камерами для наблюдения за территорией охраняемого объекта.
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Начальник отдела капитального строительства ОГУП "Елецводоканал" Сергей Косичкин сообщил агентству, что на новом водозаборе установлено новейшее оборудование - "сердцем" водозабора является частотный преобразователь с автоматическим управлением, который осуществляет подъем и подачу воды в дома сельчан.
Александр Пешков, представитель подрядной организации, заявил РИА Новости, что сложность выполнения заказа по реконструкции объекта была в том, что на протяжении всех работ водоподача для населения не должна была прекращаться. Поэтому, работы велись небольшими объемами от одной операции к другой.
На вопрос корреспондента о непредвиденной или аварийной ситуации, Лагутенко отметил, что "если произойдёт аварийная ситуация или отключат электроэнергию, то благодаря запасам новой водонапорной башни, жители села смогут бесперебойно пользоваться водой в течении двух с половиной часов, что хватит для устранения любой непредвиденной ситуации".
Стоимость работ по реконструкции водозабора составила 15 миллионов рублей.
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Липецкая областьВодоснабжениеЛипецкОбщество
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