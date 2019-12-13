В селе Красное Липецкой области завершена реконструкция водозабора

ЛИПЕЦК, 13 дек - РИА Новости. В селе Красное Липецкой области закончилась реконструкция водозабора, в результате вода улучшенного качества стала поступать в дома около 4 тысяч односельчан, сказал корреспонденту РИА Новости заместитель начальника коммунального отдела управления ЖКХ Липецкой области Сергей Лагутенко.

В Липецкой области в этом году было выделено четыре объекта, которые вошли в федеральную программу "Чистая вода" национального проекта "Экология".

"В дома порядка четырёх тысяч человек села Красное, благодаря реконструкции и модернизации старого фонда водоснабжения, начала поступать вода, которая по своему содержанию намного превосходит прошлое качество подаваемой воды", - отметил он.

Сегодня на территории водозабора установлена новая водозаборная башня объемом 200 кубометров, пошёл монтаж нового трубопровода, а также объект теперь снабжён самым новейшим оборудованием для подачи и контроля за подачей воды, а также внешними камерами для наблюдения за территорией охраняемого объекта.

Начальник отдела капитального строительства ОГУП "Елецводоканал" Сергей Косичкин сообщил агентству, что на новом водозаборе установлено новейшее оборудование - "сердцем" водозабора является частотный преобразователь с автоматическим управлением, который осуществляет подъем и подачу воды в дома сельчан.

Александр Пешков, представитель подрядной организации, заявил РИА Новости, что сложность выполнения заказа по реконструкции объекта была в том, что на протяжении всех работ водоподача для населения не должна была прекращаться. Поэтому, работы велись небольшими объемами от одной операции к другой.

На вопрос корреспондента о непредвиденной или аварийной ситуации, Лагутенко отметил, что "если произойдёт аварийная ситуация или отключат электроэнергию, то благодаря запасам новой водонапорной башни, жители села смогут бесперебойно пользоваться водой в течении двух с половиной часов, что хватит для устранения любой непредвиденной ситуации".