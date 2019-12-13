Биография Абдельмаджида Табуна

В 1969 году окончил Национальную школу управления.

С 1969 года – стажер-администратор, с 1972 года – администратор вилайета Саура.

В 1977-1983 года был генеральным секретарем вилайетов Адрар, Батна и Мсила.

В 1983-1991 поочередно возглавлял несколько вилайетов: с января 1983 по май 1984 года – Адрар; с мая 1984 по июль 1989 года – Тиарет; с июля 1989 по июнь 1991 года – Тизи-Узу.

С июня 1991 года по февраль 1992 года был министром-делегатом при министерстве внутренних дел и местных общин в правительстве Сида Ахмеда Гозали.

В 1992 году досрочно вышел на пенсию, но был отозван в 1999 году в связи с назначением на пост министра связи и культуры в правительстве Ахмеда Бенбитура.

В 2000-2001 годах был министром-делегатом при министре внутренних дел в первом правительство Али Бенфлиса.

В 2001-2002 годах занимал должность министра жилищного строительства и городского планирования во втором правительстве Бенфлиса.

После ухода из правительства работал в алжирских миссиях за рубежом: в Иране, Сирии.

В 2012-2017 годах был министром жилищного строительства и городского планирования в четырех правительствах Абдельмалека Селлаля.

С мая по август 2017 года занимал пост премьер-министра Алжира.

В сентябре 2019 года Табун объявил о намерении участвовать в выборах президента Алжира

12 декабря 2019 года Абдельмаджид Табун победил на президентских выборах в первом туре, получив поддержку 58% избирателей.