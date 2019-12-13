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Биография Абдельмаджида Табуна
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РИА Новости

Биография Абдельмаджида Табуна

15:50 13.12.2019
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© REUTERS / Ramzi BoudinaКандидат в президенты Алжира Абдельмаджид Табун
Кандидат в президенты Алжира Абдельмаджид Табун
© REUTERS / Ramzi Boudina
Алжирский государственный и политический деятель Абдельмаджид Табун родился 17 ноября 1945 года в городе Мешерия, вилайет (провинция) Наама.
В 1969 году окончил Национальную школу управления.
С 1969 года – стажер-администратор, с 1972 года – администратор вилайета Саура.
В 1977-1983 года был генеральным секретарем вилайетов Адрар, Батна и Мсила.
В 1983-1991 поочередно возглавлял несколько вилайетов: с января 1983 по май 1984 года – Адрар; с мая 1984 по июль 1989 года – Тиарет; с июля 1989 по июнь 1991 года – Тизи-Узу.
С июня 1991 года по февраль 1992 года был министром-делегатом при министерстве внутренних дел и местных общин в правительстве Сида Ахмеда Гозали.
В 1992 году досрочно вышел на пенсию, но был отозван в 1999 году в связи с назначением на пост министра связи и культуры в правительстве Ахмеда Бенбитура.
В 2000-2001 годах был министром-делегатом при министре внутренних дел в первом правительство Али Бенфлиса.
В 2001-2002 годах занимал должность министра жилищного строительства и городского планирования во втором правительстве Бенфлиса.
После ухода из правительства работал в алжирских миссиях за рубежом: в Иране, Сирии.
В 2012-2017 годах был министром жилищного строительства и городского планирования в четырех правительствах Абдельмалека Селлаля.
С мая по август 2017 года занимал пост премьер-министра Алжира.
В сентябре 2019 года Табун объявил о намерении участвовать в выборах президента Алжира.
12 декабря 2019 года Абдельмаджид Табун победил на президентских выборах в первом туре, получив поддержку 58% избирателей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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