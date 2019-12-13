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В Петербурге у мужчины изъяли семь килограммов пороха и сто патронов
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РИА Новости

В Петербурге у мужчины изъяли семь килограммов пороха и сто патронов

15:33 13.12.2019 (обновлено: 15:34 13.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Петербургские полицейские изъяли более 7 килограмм пороха и около 100 патронов в квартире 56-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"12 декабря… оперативной группой уголовного розыска Главка совместно с региональным УФСБ произведены обыски в квартире по месту регистрации и фактического проживания 56-летнего гражданина. В результате проведения обыска по месту проживания подозреваемого обнаружено и изъято 7,4 килограмма пороха и 95 единиц патронов", - сказано в сообщении.
Также сотрудники полиции изъяли три пули и три единицы зажигательного боеприпаса.
Сотрудник полиции
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