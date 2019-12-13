В Петербурге у мужчины изъяли семь килограммов пороха и сто патронов

"12 декабря… оперативной группой уголовного розыска Главка совместно с региональным УФСБ произведены обыски в квартире по месту регистрации и фактического проживания 56-летнего гражданина. В результате проведения обыска по месту проживания подозреваемого обнаружено и изъято 7,4 килограмма пороха и 95 единиц патронов", - сказано в сообщении.