В Петербурге у мужчины изъяли семь килограммов пороха и сто патронов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Петербургские полицейские изъяли более 7 килограмм пороха и около 100 патронов в квартире 56-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"12 декабря… оперативной группой уголовного розыска Главка совместно с региональным УФСБ произведены обыски в квартире по месту регистрации и фактического проживания 56-летнего гражданина. В результате проведения обыска по месту проживания подозреваемого обнаружено и изъято 7,4 килограмма пороха и 95 единиц патронов", - сказано в сообщении.
Также сотрудники полиции изъяли три пули и три единицы зажигательного боеприпаса.