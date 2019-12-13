"Оппозиционная платформа" раскритиковала вариант изоляции Донбасса

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала предательством национальных интересов любые планы по искусственному отделению неподконтрольных Киеву территорий Донбасса от остальных областей Украины.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" - РФ, Украины, Франции и Германии – завершился в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в последнюю очередь рассматривает план "Б" по Донбассу, который заключается в том, чтобы отделить стеной неподконтрольные территории.
"Любые планы по искусственному отделению от Украины граждан и территорий противоречат конституции и являются предательством ее национальных интересов… У нынешней власти нет политической воли для прекращения конфликта в Донбассе, преодоления раскола в обществе и объединения страны", - говорится в заявлении партии в пятницу.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
В 2015 году украинское правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое. Украинские правоохранители расследуют уголовное дело по факту хищения госсредств, выделенных на реализацию проекта.
9 декабря, 21:34Минские соглашения