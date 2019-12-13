"Оппозиционная платформа" раскритиковала вариант изоляции Донбасса

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" - РФ, Украины, Франции и Германии – завершился в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в последнюю очередь рассматривает план "Б" по Донбассу, который заключается в том, чтобы отделить стеной неподконтрольные территории.

"Любые планы по искусственному отделению от Украины граждан и территорий противоречат конституции и являются предательством ее национальных интересов… У нынешней власти нет политической воли для прекращения конфликта в Донбассе, преодоления раскола в обществе и объединения страны", - говорится в заявлении партии в пятницу.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.