Пресс-конференция по итогам года в области переработки отходов

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16 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная итогам 2019 года и планам на 2020 год в области переработки отходов.