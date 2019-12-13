Пресс-конференция по итогам года в области переработки отходов

Участники:
- президент ООО "Деловая Россия" Павел ТИТОВ;
- председатель Комитета по природопользованию и экологии ООО "Деловая Россия" Ильдар НЕВЕРОВ;
- член Комитета ГД РФ по экологии и охране окружающей среды Александр ФОКИН;
- генеральный директор ООО "ТрансЛом", член президиума ассоциации "Руслом.ком" Сергей АСТАХОВ;
- исполнительный директор ассоциации "Лига переработчиков макулатуры" Алексей СЕРГЕЕВ;
- президент Благотворительного фонда "Фонд продовольствия Русь" Юлия НАЗАРОВА;
- вице-президент по повышению квалификации глобального отдела устойчивого развития бизнеса компании "Юниливер Русь" Ирина БАХТИНА;
- заместитель генерального директора компании "ЭкоЛайн" Елена ВИШНЯКОВА;
- вице-президент Российского союза химиков Мария ИВАНОВА;
- член рабочей группы по реализации регуляторной гильотины в сфере экология и природопользование, член Ассоциации юристов России Наталья БЕЛЯЕВА.
В 2019 году началась "мусорная реформа", в процессе которой были подняты вопросы совершенствования обращения с ломами черных и цветных металлов. В ходе мероприятия будут подведены итоги в области переработки отходов среди компаний малого и среднего бизнеса, а также рассмотрены перспективы развития отрасли.
Пресс-конференция организована Комитетом по природопользованию и экологии ООО "Деловая Россия".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- президент ООО "Деловая Россия" Павел ТИТОВ;
- председатель Комитета по природопользованию и экологии ООО "Деловая Россия" Ильдар НЕВЕРОВ;
- член Комитета ГД РФ по экологии и охране окружающей среды Александр ФОКИН;
- генеральный директор ООО "ТрансЛом", член президиума ассоциации "Руслом.ком" Сергей АСТАХОВ;
- исполнительный директор ассоциации "Лига переработчиков макулатуры" Алексей СЕРГЕЕВ;
- президент Благотворительного фонда "Фонд продовольствия Русь" Юлия НАЗАРОВА;
- вице-президент по повышению квалификации глобального отдела устойчивого развития бизнеса компании "Юниливер Русь" Ирина БАХТИНА;
- заместитель генерального директора компании "ЭкоЛайн" Елена ВИШНЯКОВА;
- вице-президент Российского союза химиков Мария ИВАНОВА;
- член рабочей группы по реализации регуляторной гильотины в сфере экология и природопользование, член Ассоциации юристов России Наталья БЕЛЯЕВА.
В 2019 году началась "мусорная реформа", в процессе которой были подняты вопросы совершенствования обращения с ломами черных и цветных металлов. В ходе мероприятия будут подведены итоги в области переработки отходов среди компаний малого и среднего бизнеса, а также рассмотрены перспективы развития отрасли.
Пресс-конференция организована Комитетом по природопользованию и экологии ООО "Деловая Россия".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/