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Пресс-конференция по итогам года в области переработки отходов
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РИА Новости

Пресс-конференция по итогам года в области переработки отходов

15:26 13.12.2019
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16 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная итогам 2019 года и планам на 2020 год в области переработки отходов.
Участники:
- президент ООО "Деловая Россия" Павел ТИТОВ;
- председатель Комитета по природопользованию и экологии ООО "Деловая Россия" Ильдар НЕВЕРОВ;
- член Комитета ГД РФ по экологии и охране окружающей среды Александр ФОКИН;
- генеральный директор ООО "ТрансЛом", член президиума ассоциации "Руслом.ком" Сергей АСТАХОВ;
- исполнительный директор ассоциации "Лига переработчиков макулатуры" Алексей СЕРГЕЕВ;
- президент Благотворительного фонда "Фонд продовольствия Русь" Юлия НАЗАРОВА;
- вице-президент по повышению квалификации глобального отдела устойчивого развития бизнеса компании "Юниливер Русь" Ирина БАХТИНА;
- заместитель генерального директора компании "ЭкоЛайн" Елена ВИШНЯКОВА;
- вице-президент Российского союза химиков Мария ИВАНОВА;
- член рабочей группы по реализации регуляторной гильотины в сфере экология и природопользование, член Ассоциации юристов России Наталья БЕЛЯЕВА.

В 2019 году началась "мусорная реформа", в процессе которой были подняты вопросы совершенствования обращения с ломами черных и цветных металлов. В ходе мероприятия будут подведены итоги в области переработки отходов среди компаний малого и среднего бизнеса, а также рассмотрены перспективы развития отрасли.
Пресс-конференция организована Комитетом по природопользованию и экологии ООО "Деловая Россия".

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Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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