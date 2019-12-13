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В Чебоксарах возбудили дело после нападения студентки на преподавателя
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РИА Новости

В Чебоксарах возбудили дело после нападения студентки на преподавателя

15:25 13.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Дело о покушении на убийство возбудили в Чебоксарах после нападения студентки с ножом на сотрудницу колледжа, сообщает СУСК по Чувашии.
Утром в пятницу около 9.30 находящаяся в академическом отпуске 17-летняя студентка экономического отделения Чебоксарского экономико-технологического колледжа прошла через пост охраны в здание учебного заведения, где в одном из кабинетов напала на преподавателя и нанесла ей множество ударов кухонным ножом. Крики, доносившиеся из кабинета, услышали другие работники колледжа и пришли потерпевшей на помощь. Пострадавшая была госпитализирована с резаными ранами в одно из медучреждений Чебоксар, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Орудие преступления (нож) обнаружено и изъято в ходе осмотра места происшествия. По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе: медицинская, генетическая, биологическая, дактилоскопическая. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.
Полицейский
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Следственный комитет РФЧебоксарыРоссияПроисшествия
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