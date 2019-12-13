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Глава ПНС Ливии опроверг данные о продвижении армии Хафтара в Триполи
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РИА Новости

Глава ПНС Ливии опроверг данные о продвижении армии Хафтара в Триполи

15:17 13.12.2019
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© Фото : Виталий ЗайцевГлава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
© Фото : Виталий Зайцев
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж . Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж заявил, что информация о наступлении Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в столице Триполи не соответствует действительности.
Ранее командующий Ливийской национальной армией Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи для его освобождения.
"Нет контроля (ЛНА – ред.) и штурма Триполи и его районов", - говорится в выступлении Сарраджа, опубликованном в Facebook ПНС.
Кроме того, глава ПНС призвал ливийских граждан "поддержать проект гражданского государства".
В свою очередь, ливийский телеканал 218 TV сообщает о столкновениях между ЛНА и силами ПНС на ряде направлений в Триполи.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Обострение конфликта в ЛивииФайез ас-СарраджХалифа ХафтарТриполиЛивияВ мире
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