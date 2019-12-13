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Краснодарский край
2019-12-13T15:06+0300
https://ria.ru/20191213/1562361914.html
Кредитный рейтинг Кубани повысился до уровня А+ с позитивным прогнозом
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РИА Новости

Кредитный рейтинг Кубани повысился до уровня А+ с позитивным прогнозом

15:06 13.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар
Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 13 дек - РИА Новости. Кредитный рейтинг Кубани повысился до уровня А+ (RU) с позитивным прогнозом в связи со снижением долговой нагрузки, сообщается на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства.
"КРА повысило кредитный рейтинг Краснодарского края до уровня A+(RU), прогноз "Позитивный", и его облигаций — до уровня A+(RU). Повышение кредитного рейтинга Краснодарского края… обусловлено снижением долговой нагрузки региона и ростом объема временно свободных средств бюджета в связи с увеличением налоговых поступлений", - говорится в сообщении.
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При этом отмечается, что сдерживающее влияние на рейтинг Кубани оказывают средние показатели социально-экономического развития, при этом позитивный прогноз основан на ожиданиях дальнейшего сокращения долга.
Вице-губернатор края Игорь Галась, комментируя результаты рейтинга уточнил, что в бюджете нового года предусмотрена позитивная динамика доходов краевого бюджета, но региональные власти планируют сосредоточиться на снижении долговой нагрузки, а не абсолютной суммы госдолга, сообщает администрация Кубани.
"Мы дали старт строительству целого ряда масштабных проектов в социальной сфере. Несмотря на самодостаточность нашего бюджета, нам объективно потребуются инвестиционные заемные средства. Однако спланированные займы в совокупности с уже имеющимся долгом не превысят половины собственных доходов краевой казны", - цитирует слова вице-губернатора пресс-служба краевой администрации.
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