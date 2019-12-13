Кредитный рейтинг Кубани повысился до уровня А+ с позитивным прогнозом

КРАСНОДАР, 13 дек - РИА Новости. Кредитный рейтинг Кредитный рейтинг Кубани повысился до уровня А+ (RU) с позитивным прогнозом в связи со снижением долговой нагрузки, сообщается на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства.

"КРА повысило кредитный рейтинг Краснодарского края до уровня A+(RU), прогноз "Позитивный", и его облигаций — до уровня A+(RU). Повышение кредитного рейтинга Краснодарского края… обусловлено снижением долговой нагрузки региона и ростом объема временно свободных средств бюджета в связи с увеличением налоговых поступлений", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сдерживающее влияние на рейтинг Кубани оказывают средние показатели социально-экономического развития, при этом позитивный прогноз основан на ожиданиях дальнейшего сокращения долга.

Вице-губернатор края Игорь Галась, комментируя результаты рейтинга уточнил, что в бюджете нового года предусмотрена позитивная динамика доходов краевого бюджета, но региональные власти планируют сосредоточиться на снижении долговой нагрузки, а не абсолютной суммы госдолга, сообщает администрация Кубани.