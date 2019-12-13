Общероссийская новогодняя елка в Кремле пройдет 25 декабря

"Двадцать пятого (декабря - ред.) у нас общероссийская новогодняя елка. Хотел бы сказать, что мы приглашаем порядка 6 тысяч детей со всей страны. Это дети-отличники, победители олимпиад, из сиротских домов и тд", - сказал Качанов журналистам в пятницу.