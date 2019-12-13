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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-13T15:05+0300
https://ria.ru/20191213/1562361783.html
Общероссийская новогодняя елка в Кремле пройдет 25 декабря
https://cdn24.img.ria.ru/images/154864/63/1548646314_0:164:3077:1895_1036x0_80_0_0_66fa5a761b3be6897f8587d2f53c2769.jpg
РИА Новости

Общероссийская новогодняя елка в Кремле пройдет 25 декабря

15:05 13.12.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевЁлочная игрушка на Новогодней ёлке на Соборной площади Кремля в Москве
Ёлочная игрушка на Новогодней ёлке на Соборной площади Кремля в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Традиционный детский новогодний праздник пройдет 25 декабря в Кремле, на него пригласили около 6 тысяч детей со всей России, сказал начальник штаба по организации и проведению Общероссийской новогодней елки Анатолий Качанов.
"Двадцать пятого (декабря - ред.) у нас общероссийская новогодняя елка. Хотел бы сказать, что мы приглашаем порядка 6 тысяч детей со всей страны. Это дети-отличники, победители олимпиад, из сиротских домов и тд", - сказал Качанов журналистам в пятницу.
По его словам, в регионах в рамках подготовки праздника проводится большая работа, в которой задействованы в соответствии с поручением президента все структуры, министерства, ведомства, полномочные представители президента в округах.
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