Общероссийская новогодняя елка в Кремле пройдет 25 декабря

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Традиционный детский новогодний праздник пройдет 25 декабря в Кремле, на него пригласили около 6 тысяч детей со всей России, сказал начальник штаба по организации и проведению Общероссийской новогодней елки Анатолий Качанов.
"Двадцать пятого (декабря - ред.) у нас общероссийская новогодняя елка. Хотел бы сказать, что мы приглашаем порядка 6 тысяч детей со всей страны. Это дети-отличники, победители олимпиад, из сиротских домов и тд", - сказал Качанов журналистам в пятницу.
По его словам, в регионах в рамках подготовки праздника проводится большая работа, в которой задействованы в соответствии с поручением президента все структуры, министерства, ведомства, полномочные представители президента в округах.