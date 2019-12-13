Тверичане выбирают оформление социальной карты жителя области

Мост через реку Волга в городе Твери

ТВЕРЬ, 13 дек – РИА новости. В . В Тверской области началось голосование по выбору оформления социальной карты жителя Тверской области, которая будет внедрена в регионе в следующем году, сообщает пресс-служба областного правительства.

На первом этапе социальную карту жителя Тверской области предполагается использовать для оплаты проезда в общественном транспорте в Твери и Калининском районе в рамках новой модели пассажирских перевозок.

В дальнейшем социальную карту можно будет использовать для получения пенсий и других выплат, предоставления мер социальной поддержки, осуществления расчетов и иных операций с денежными средствами по банковскому счету держателя карты.

Социальная карта изготавливается на основе российской национальной платежной системы "Мир". О своем участии в реализации проекта в качестве кредитной организации – эмитента карты заявил ПАО "Сбербанк России".