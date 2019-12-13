Тверичане выбирают оформление социальной карты жителя области

ТВЕРЬ, 13 дек – РИА новости. В Тверской области началось голосование по выбору оформления социальной карты жителя Тверской области, которая будет внедрена в регионе в следующем году, сообщает пресс-служба областного правительства.
На первом этапе социальную карту жителя Тверской области предполагается использовать для оплаты проезда в общественном транспорте в Твери и Калининском районе в рамках новой модели пассажирских перевозок.
В дальнейшем социальную карту можно будет использовать для получения пенсий и других выплат, предоставления мер социальной поддержки, осуществления расчетов и иных операций с денежными средствами по банковскому счету держателя карты.
Социальная карта изготавливается на основе российской национальной платежной системы "Мир". О своем участии в реализации проекта в качестве кредитной организации – эмитента карты заявил ПАО "Сбербанк России".
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Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции 11 декабря, губернатор области Игорь Руденя сообщил, что при создании новой транспортной модели в Твери и Калининском районе, власти учли все пожелания жителей. Были сохранены все действующие маршруты и восстановлены недостающие. Тариф при безналичной оплате в транспорте с помощью кредитной картой или социальной карты, которая будет выпущена для жителей тверской агломерации составит 25 рублей.