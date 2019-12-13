СМИ: в Паттайе россияне не приносят дохода "ночным кварталам"

БАНГКОК, 13 дек — РИА Новости. Российских туристов в Паттайе (Таиланд) в этом году больше, чем в прошлом, однако они практически не приносят дохода ресторанам и увеселительным заведениям, составляющим одну из основ экономики города, сообщает Thaiger со ссылкой на Ассоциацию туризма и развлекательной индустрии курорта.

По данным ассоциации, доход развлекательных и увеселительных заведений в Паттайе в ноябре-декабре этого года упал на 40 процентов по сравнению с этим же периодом в 2018 году. Речь идет о "высоком туристическом сезоне", отмечает издание.

"Китайские туристы в этом году снимают виллы с бассейнами и устраивают там свои собственные вечеринки, не выходя в город. Русских туристов стало в этом году больше, но они практически не участвуют в ночной жизни Паттайи, не посещают развлекательных заведений и ресторанов", — заявил журналистам секретарь ассоциации Дамронгкиет Пхиниткан.

Он отметил, что туристов из Индии в этот высокий сезон столько же, сколько было в прошлом году, и они посещают увеселительные заведения так же активно, как и раньше. И добавил, что при сидящих вечером в своих гостиницах и на виллах россиянах и китайцах на статистику активность индийских отдыхающих влияет мало.