Лукашенко не исключил новых раундов переговоров с Россией

Новая встреча глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко планируется 20 декабря в Санкт-Петербурге (в рамках неформального саммита ЕАЭС), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с тем президент Белоруссии не исключил, что ему еще придется после 20 декабря встретиться с главой российского государства, чтобы уже расставить точки над "i" в отношениях между странами в сфере экономики, а также он заявил о целесообразности своей встречи с премьером РФ Дмитрием Медведевым, чтобы обсудить некоторые вопросы экономических отношений между странами.