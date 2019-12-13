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Союзное государство
2019-12-13T14:19+0300
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Лукашенко не исключил новых раундов переговоров с Россией
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РИА Новости

Лукашенко не исключил новых раундов переговоров с Россией

14:19 13.12.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не исключает помимо ожидаемой встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 20 декабря еще нескольких раундов переговоров с российской стороной по "больным вопросам" в экономике.
"Двадцатого декабря на саммите в Санкт-Петербурге (неформальный саммит ЕАЭС – ред.). Затем, возможно, предстоит еще несколько раундов переговоров с Российской Федерацией по больным вопросам", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
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Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Лукашенко предлагал к 20-летию союзного договора принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". В начале декабря переговоры провели премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас в Сочи, на следующий день переговоры прошли на уровне президентов. Обсуждались спорные вопросы в сфере экономики, том числе о цене российского газа для республики на 2020 год, а также компенсации издержек Минску из-за реализации в РФ нефтяного налогового маневра.
Новая встреча глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко планируется 20 декабря в Санкт-Петербурге (в рамках неформального саммита ЕАЭС), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с тем президент Белоруссии не исключил, что ему еще придется после 20 декабря встретиться с главой российского государства, чтобы уже расставить точки над "i" в отношениях между странами в сфере экономики, а также он заявил о целесообразности своей встречи с премьером РФ Дмитрием Медведевым, чтобы обсудить некоторые вопросы экономических отношений между странами.
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияВ мире
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