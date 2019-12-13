Волков пообещал поддержать развитие завода "Сарансккабель"

Отмечается, что 2019 год "Сарансккабель" завершает "с положительной динамикой всех социально-экономических показателей". В том числе отмечен рост объемов производства и среднемесячной заработной платы, которая составляет 37,5 тысячи рублей.

"Главное для предприятия – развиваться, вкладывать в модернизацию производства, запускать новые проекты, выходить на новые рынки сбыта, а мы постараемся обеспечить поддержку ваших инициатив, направленных на развитие", - сказал Волков.

Всего за пять лет в модернизацию производства на "Сарансккабеле" было инвестировано более 3 миллиардов рублей. За последние два года на предприятии создано 150 новых рабочих мест. В 2020 году, с запуском новых производственных площадок, в том числе по производству кабеля с резиновой изоляцией, будет создано еще 150. Общая численность сотрудников предприятия составляет 1300 человек.