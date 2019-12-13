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Республика Мордовия
Республика Мордовия
2019-12-13T14:10+0300
https://ria.ru/20191213/1562357657.html
Волков пообещал поддержать развитие завода "Сарансккабель"
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РИА Новости

Волков пообещал поддержать развитие завода "Сарансккабель"

14:10 13.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкВладимир Волков
Владимир Волков
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Владимир Волков. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков обсудил с директором завода "Сарансккабель" Владимиром Логуновым и управляющим группой компаний "Нефтехимпром" Владимиром Матыцыным вопросы развития предприятия, сообщает пресс-служба руководителя региона.
Предприятие "Сарансккабель" производит продукцию, которая используется во многих отраслях индустрии. Среди потребителей - предприятия энергетической, строительной, транспортной отраслей, машиностроения и связи.
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"Глава Мордовии подчеркнул значимость стабильной работы предприятия для республики и пообещал поддержать планы по дальнейшему расширению производства и реализации новых инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 2019 год "Сарансккабель" завершает "с положительной динамикой всех социально-экономических показателей". В том числе отмечен рост объемов производства и среднемесячной заработной платы, которая составляет 37,5 тысячи рублей.
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"Главное для предприятия – развиваться, вкладывать в модернизацию производства, запускать новые проекты, выходить на новые рынки сбыта, а мы постараемся обеспечить поддержку ваших инициатив, направленных на развитие", - сказал Волков.
Всего за пять лет в модернизацию производства на "Сарансккабеле" было инвестировано более 3 миллиардов рублей. За последние два года на предприятии создано 150 новых рабочих мест. В 2020 году, с запуском новых производственных площадок, в том числе по производству кабеля с резиновой изоляцией, будет создано еще 150. Общая численность сотрудников предприятия составляет 1300 человек.
"Руководитель управляющей компании "Сарансккабеля" поблагодарил главу Мордовии за постоянное внимание к кабельному кластеру республики и поддержку проектов, важных для его развития", - отмечается в сообщении.
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