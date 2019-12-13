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2019-12-13T13:55+0300
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Косачев прокомментировал испытание в США запрещенной ДРСМД ракеты
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РИА Новости

Косачев прокомментировал испытание в США запрещенной ДРСМД ракеты

13:55 13.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал испытание США ранее запрещенной ДРСМД ракеты, отметив, что европейские партнеры Вашингтона, которые ранее вторили аргументам о якобы нарушениях Москвой договора, оказались в неудобном положении.
Ранее представитель авиабазы "Ванденберг" сообщил РИА Новости, что США испытали неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, прежде запрещенную договором о РСМД. Глава Пентагона Марк Эстер заявил, что испытание прошло успешно.
Виды Москвы
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"Будем учитывать". МИД оценил испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
Как считает Косачев, данные испытания лишний раз подтверждают, что разработки запрещенного оружия начались задолго до выхода США из ДРСМД, "и все обвинения в адрес России как обычно были лишь предлогом для вывода этого оружия "из тени".
"В неудобном положении оказались европейские союзники, послушно повторявшие вашингтонские аргументы о якобы имеющихся нарушениях со стороны Москвы, чтобы попросту поработать на эту версию в пользу американского ВПК. Но теперь Европа, оказавшись без защиты ДРСМД, может во второй раз за последние полвека столкнуться с перспективой размещения американского ядерного оружия с очень малым временем подлета, что, соответственно, приведет к ответным мерам России", - написал сенатор в Facebook.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
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В Кремле прокомментировали запуск США запрещенной ДРСМД ракеты
По мнению российского сенатора, другим адресатов "военных приготовлений" США является Китай. Как считает Косачев, появление американских ядерных РСМД на Дальнем Востоке может усилить напряженность в регионе, "а то и серьезный кризис наподобие Карибского".
"Хорошо, что эту перспективу видят в мире, в частности – в ООН... Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал в связи с окончанием Договора РСМД государства "избегать дестабилизации и срочно искать соглашение для новой общей дороги к международному контролю над вооружениями". Перефразируя известную поговорку, эти бы слова – да Вашингтону в уши. Но пока не верится, что услышат", - заключил Косачев.
Глава Пентагона Марк Эспер
Вчера, 08:55Сказано в эфире
"Двуличная политика". Военный эксперт об испытании в США ракетыПентагон провел испытание ракеты, запрещенной ранее договором о РСМД. Военный политолог Андрей Кошкин отметил в эфире радио Sputnik, что разрабатывать эту ракету должны были еще во время действия договора.
США вышли из ДРСМД 2 августа под предлогом нарушений соглашения, якобы допускаемых Россией. Претензии Вашингтона касались российской крылатой ракеты 9М729, США потребовали уничтожить этот тип носителей. Москва отвергла ультиматум, назвав все обвинения в нарушении ДРСМД голословными, при этом указала, что на протяжении многих лет американская сторона отказывалась вести диалог по российским претензиям: использованию боевых ударных беспилотников и установок Mk-41.
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Выход США из договора о РСМДАнтониу ГутеррешМинистерство обороны СШАСовет Федерации РФКонстантин КосачевООНСШАВ мире
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