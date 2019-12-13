Косачев прокомментировал испытание в США запрещенной ДРСМД ракеты

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал испытание США ранее запрещенной ДРСМД ракеты, отметив, что европейские партнеры Вашингтона, которые ранее вторили аргументам о якобы нарушениях Москвой договора, оказались в неудобном положении.
Ранее представитель авиабазы "Ванденберг" сообщил РИА Новости, что США испытали неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, прежде запрещенную договором о РСМД. Глава Пентагона Марк Эстер заявил, что испытание прошло успешно.
Как считает Косачев, данные испытания лишний раз подтверждают, что разработки запрещенного оружия начались задолго до выхода США из ДРСМД, "и все обвинения в адрес России как обычно были лишь предлогом для вывода этого оружия "из тени".
"В неудобном положении оказались европейские союзники, послушно повторявшие вашингтонские аргументы о якобы имеющихся нарушениях со стороны Москвы, чтобы попросту поработать на эту версию в пользу американского ВПК. Но теперь Европа, оказавшись без защиты ДРСМД, может во второй раз за последние полвека столкнуться с перспективой размещения американского ядерного оружия с очень малым временем подлета, что, соответственно, приведет к ответным мерам России", - написал сенатор в Facebook.
По мнению российского сенатора, другим адресатов "военных приготовлений" США является Китай. Как считает Косачев, появление американских ядерных РСМД на Дальнем Востоке может усилить напряженность в регионе, "а то и серьезный кризис наподобие Карибского".
"Хорошо, что эту перспективу видят в мире, в частности – в ООН... Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал в связи с окончанием Договора РСМД государства "избегать дестабилизации и срочно искать соглашение для новой общей дороги к международному контролю над вооружениями". Перефразируя известную поговорку, эти бы слова – да Вашингтону в уши. Но пока не верится, что услышат", - заключил Косачев.
США вышли из ДРСМД 2 августа под предлогом нарушений соглашения, якобы допускаемых Россией. Претензии Вашингтона касались российской крылатой ракеты 9М729, США потребовали уничтожить этот тип носителей. Москва отвергла ультиматум, назвав все обвинения в нарушении ДРСМД голословными, при этом указала, что на протяжении многих лет американская сторона отказывалась вести диалог по российским претензиям: использованию боевых ударных беспилотников и установок Mk-41.