Косачев прокомментировал испытание в США запрещенной ДРСМД ракеты

"Хорошо, что эту перспективу видят в мире, в частности – в ООН... Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал в связи с окончанием Договора РСМД государства "избегать дестабилизации и срочно искать соглашение для новой общей дороги к международному контролю над вооружениями". Перефразируя известную поговорку, эти бы слова – да Вашингтону в уши. Но пока не верится, что услышат", - заключил Косачев.