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В ДНР заявили, что перехватили пять БПЛА силовиков за неделю
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РИА Новости

В ДНР заявили, что перехватили пять БПЛА силовиков за неделю

13:52 13.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащие Народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила, что перехватила пять БПЛА украинских силовиков за минувшую неделю при помощи нового комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Ранее в ведомстве заявили о создании на территории ДНР и принятии на вооружение в подразделения ополчения нового комплекса радиоэлектронной борьбы, который может перехватывать беспилотные летательные аппараты и бороться с различными системами связи.
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"Вчера подразделениями РЭБ нашей республики с использованием комплекса "Террикон-М2Н" были подавлены каналы управления разведывательного БПЛА противника "Маверик", в результате чего беспилотник прекратил разведку и упал вблизи наших позиций... Это уже пятый БПЛА, подавленный нами за прошедшую неделю, однако предыдущие падали в "серой зоне", не достигая наших рубежей обороны", - сказал в пятницу журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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