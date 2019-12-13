В ДНР заявили, что перехватили пять БПЛА силовиков за неделю

Ранее в ведомстве заявили о создании на территории ДНР и принятии на вооружение в подразделения ополчения нового комплекса радиоэлектронной борьбы, который может перехватывать беспилотные летательные аппараты и бороться с различными системами связи.

"Вчера подразделениями РЭБ нашей республики с использованием комплекса "Террикон-М2Н" были подавлены каналы управления разведывательного БПЛА противника "Маверик", в результате чего беспилотник прекратил разведку и упал вблизи наших позиций... Это уже пятый БПЛА, подавленный нами за прошедшую неделю, однако предыдущие падали в "серой зоне", не достигая наших рубежей обороны", - сказал в пятницу журналистам представитель Народной милиции ДНР.