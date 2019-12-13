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Владимир Путин на митинге в честь юбилея КамАЗа. Прямая трансляция
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РИА Новости
Владимир Путин на митинге в честь юбилея КамАЗа. Прямая трансляция
Президент России приехал в Набережные Челны на крупнейший отечественный завод грузовых автомобилей КамАЗ, который отмечает сегодня свое пятидесятилетие.
2019-12-13T18:14+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=21660001&type=mp4
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Владимир Путин на митинге в честь юбилея КамАЗа. Прямая трансляция

18:14 13.12.2019
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Президент России приехал в Набережные Челны на крупнейший отечественный завод грузовых автомобилей КамАЗ, который отмечает сегодня свое пятидесятилетие.
Строительство КамАЗа началось 13 декабря 1969 года. Первый серийный грузовик сошел с конвейера 16 февраля 1976 года.
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Владимир ПутинКамАЗ (завод)РоссияНабережные ЧелныОбществоЭкономика
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