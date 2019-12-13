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Архангельский губернатор: за восемь лет работы я стал другим человеком
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РИА Новости

Архангельский губернатор: за восемь лет работы я стал другим человеком

13:10 13.12.2019 (обновлено: 13:13 13.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Архангельской области Игорь Орлов на деловой сессии "Арктика: от прогнозов до освоения "
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов на деловой сессии Арктика: от прогнозов до освоения
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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АРХАНГЕЛЬСК, 13 дек – РИА Новости. Игорь Орлов заявил, что за восемь лет, проведенных на посту губернатора Архангельской области, стал совершенно другим человеком, трудности закалили его, а вот друзей у него за эти годы поубавилось, остались "только проверенные".
"То, что я изменился – очевидно. Я стал совершенно другим человеком. Работа с таким большим кругом ответственности трансформирует личность. Круг задач не соизмерим с тем, что я делал до этого. Нужно от многого отказаться, чтобы нормально выполнять эту работу", - сказал Орлов в интервью РИА Новости.
Он признался, что ему пришлось отказаться практически от всего, оставив лишь немного времени для семьи и спорта. "Друзей стало меньше – остались только проверенные, новых невозможно приобрести, потому что ты рассматриваешь любой контакт через призму своей должности, а это всегда накладывает негативный отпечаток – и людям тяжело, и мне. Чтобы завести дружбу, нужно уделить внимание, нужно время. А его нет", - сказал Орлов.
Он также отметил, что за время руководства регионом "безусловно, стал сильнее".
"Металл закаляется, когда его куют, у меня было немало трудностей. Я стал увереннее и осознаю свои возможности и свое место. Я как мужчина очень удовлетворен своей работой. И настоящий мужской вызов, который, как сказал мне когда-то президент, я принял и стараюсь нести его достойно", - добавил губернатор.
Читайте полный текст интервью Игоря Орлова >>
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Игорь ОрловАрхангельская областьАрхангельскПолитика
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