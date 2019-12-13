Лидеры "нормандского формата" привержены "Минску-2", напомнил Песков

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Лидеры "нормандского формата" привержены Минским соглашениям, если Киев изменил позицию, это надо анализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В согласованных итогах парижского саммита "нормандского формата" в преамбуле во втором параграфе говорится, что минские соглашения продолжают быть основой работы "нормандского формата", государства-участники которого привержены их полному выполнению. Это то, что было согласовано в понедельник. Если после понедельника произошла какая-то смена позиции одной из сторон, а именно Киева, то это вопрос, который предстоит долго и напряженно анализировать всем троим остальным участникам формата", - сказал Песков журналистам.
9 декабря, 21:34Минские соглашения