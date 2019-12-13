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Лидеры "нормандского формата" привержены "Минску-2", напомнил Песков
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РИА Новости

Лидеры "нормандского формата" привержены "Минску-2", напомнил Песков

12:49 13.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже
 Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Лидеры "нормандского формата" привержены Минским соглашениям, если Киев изменил позицию, это надо анализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В согласованных итогах парижского саммита "нормандского формата" в преамбуле во втором параграфе говорится, что минские соглашения продолжают быть основой работы "нормандского формата", государства-участники которого привержены их полному выполнению. Это то, что было согласовано в понедельник. Если после понедельника произошла какая-то смена позиции одной из сторон, а именно Киева, то это вопрос, который предстоит долго и напряженно анализировать всем троим остальным участникам формата", - сказал Песков журналистам.
Минские соглашения
9 декабря, 21:34
Минские соглашения
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Минские соглашения"Нормандский" саммит в Париже"Нормандская четверка"ДонбассДмитрий ПесковВ мире
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