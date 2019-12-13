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Архангельский губернатор заявил о дефиците медиков первичного звена
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РИА Новости

Архангельский губернатор заявил о дефиците медиков первичного звена

12:25 13.12.2019 (обновлено: 13:15 13.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Архангельской области Игорь Орлов
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов . Архивное фото
АРХАНГЕЛЬСК, 13 дек – РИА Новости. Острый дефицит врачей первичного звена – одна из серьезных проблем, с которой сегодня сталкивается Архангельская область, даже несмотря на то, что в регионе действует крупнейший медицинский вуз, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
"У нас сегодня острейшая проблема с медиками первичного звена, но абсолютно такая же ситуация в 90% регионов РФ, хотя для нас это гораздо более жесткий вызов. Наш вуз учит кадры для всей арктической территории России, и мы понимаем – здравоохранение требует дополнительной регулировки", - сказал Орлов.
По его словам, несмотря на то, что в регионе обучаются медики, после окончания университета большинство уезжает из региона. "Я сторонник того, чтобы с теми, кто учится на бюджете, заключать договоры с требованием их отработки не менее 3 лет по направлению, которое определит государство. Тогда мы сможем обеспечить отдаленные территории кадрами", - пояснил Орлов.
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Он отметил, что распределение, которое было в советские времена, противоречит сегодняшней конституции, но контракт может быть заключен, однако на региональном уровне такое решение принять невозможно.
"Мы пошли по другому пути – сформировали целевой набор с 2013 года, но эта система зависит от финансовых ресурсов, и мы имеем временной лаг в 7 лет. Вот мы с 2019 года начали получать этих врачей. Хотя у человека остается право вернуть деньги и выйти из этого договора. Эту систему надо еще совершенствовать", - считает Орлов.
По его мнению, в Арктике необходимо создавать систему первичной диагностики на основе современных решений. "Много говорят о роботах, которые будут устанавливать диагноз, о системе контроля, которая будет сигнализировать о необходимости обращения к врачу. Мне кажется, за этим будущее, особенно для таких территорий, как наша", - сказал губернатор.
Читайте полный текст интервью Игоря Орлова >>
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АрктикаИгорь ОрловАрхангельскРоссияОбщество
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