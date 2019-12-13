Архангельский губернатор заявил о дефиците медиков первичного звена

АРХАНГЕЛЬСК, 13 дек – РИА Новости. Острый дефицит врачей первичного звена – одна из серьезных проблем, с которой сегодня сталкивается Архангельская область, даже несмотря на то, что в регионе действует крупнейший медицинский вуз, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Архангельской области Острый дефицит врачей первичного звена – одна из серьезных проблем, с которой сегодня сталкивается Архангельская область, даже несмотря на то, что в регионе действует крупнейший медицинский вуз, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Архангельской области Игорь Орлов

"У нас сегодня острейшая проблема с медиками первичного звена, но абсолютно такая же ситуация в 90% регионов РФ, хотя для нас это гораздо более жесткий вызов. Наш вуз учит кадры для всей арктической территории России, и мы понимаем – здравоохранение требует дополнительной регулировки", - сказал Орлов.

По его словам, несмотря на то, что в регионе обучаются медики, после окончания университета большинство уезжает из региона. "Я сторонник того, чтобы с теми, кто учится на бюджете, заключать договоры с требованием их отработки не менее 3 лет по направлению, которое определит государство. Тогда мы сможем обеспечить отдаленные территории кадрами", - пояснил Орлов.

Он отметил, что распределение, которое было в советские времена, противоречит сегодняшней конституции, но контракт может быть заключен, однако на региональном уровне такое решение принять невозможно.

"Мы пошли по другому пути – сформировали целевой набор с 2013 года, но эта система зависит от финансовых ресурсов, и мы имеем временной лаг в 7 лет. Вот мы с 2019 года начали получать этих врачей. Хотя у человека остается право вернуть деньги и выйти из этого договора. Эту систему надо еще совершенствовать", - считает Орлов.