Песков заявил, что Путин высоко оценивает работу омбудсмена Кузнецовой

"Президент регулярно встречается с Анной Кузнецовой. Он позитивно и высоко оценивает ее работу. Она в соответствии с установленной практикой регулярно отчитывается перед главой государства", - сказал Песков в ответ на вопрос, насколько в Кремле удовлетворены работой детского омбудсмена.