Песков заявил, что Путин высоко оценивает работу омбудсмена Кузнецовой

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко и позитивно оценивает работу уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ сообщалось, что член Совета по правам человека Екатерина Винокурова выступила с инициативой отставки детского омбудсмена Анны Кузнецовой, потому что она якобы не справляется со своими обязанностями
"Президент регулярно встречается с Анной Кузнецовой. Он позитивно и высоко оценивает ее работу. Она в соответствии с установленной практикой регулярно отчитывается перед главой государства", - сказал Песков в ответ на вопрос, насколько в Кремле удовлетворены работой детского омбудсмена.