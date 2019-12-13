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Песков заявил, что Путин высоко оценивает работу омбудсмена Кузнецовой
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РИА Новости

Песков заявил, что Путин высоко оценивает работу омбудсмена Кузнецовой

12:21 13.12.2019 (обновлено: 12:24 13.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
 Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко и позитивно оценивает работу уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ сообщалось, что член Совета по правам человека Екатерина Винокурова выступила с инициативой отставки детского омбудсмена Анны Кузнецовой, потому что она якобы не справляется со своими обязанностями
"Президент регулярно встречается с Анной Кузнецовой. Он позитивно и высоко оценивает ее работу. Она в соответствии с установленной практикой регулярно отчитывается перед главой государства", - сказал Песков в ответ на вопрос, насколько в Кремле удовлетворены работой детского омбудсмена.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
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Дмитрий ПесковМоскваРоссияАнна КузнецоваВладимир ПутинОбщество
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