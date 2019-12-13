Эксперт рассказала, как модно путешествовать по Золотому кольцу

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Формат путешествий City Break, когда туристы в выходные дни посещают только один из городов Золотого кольца, становится все более популярным и у него есть большой потенциал, сказала РИА Новости исполнительный директор Союза по развитию и взаимодействию городов Золотого кольца Наталья Булах.

Она отметила, что, примерно, 60 процентов путешествующих по Золотому кольцу — индивидуальные туристы. Причем, большинство из них — семейные люди в возрасте от 28 до 40 лет.

"Сегодня и в России, и в Европе стал популярен формат путешествий City Break, когда люди выезжают на выходные в ближайшие города. И чаще всего они едут туда не в познавательных целях, а чтобы ощутить атмосферу города. Они посещают культовые кафе, ночные клубы, заходят в магазинчики или просто гуляют", — сказала Булах.

По ее мнению, Золотое кольцо прекрасно подходит для кратковременного атмосферного отдыха, так как сейчас мало кто из туристов совершает путешествие по всем девяти городам маршрута за один раз.

"Это, в основном, иностранные туристы, которые за один приезд стараются увидеть на территории России как можно больше, или гости из дальних регионов", — считает представитель союза.

Эксперт подчеркнула, что в этих условиях особенно важное значение приобретает элемент продвижения. Все больше и больше появляется мобильных приложений с аудиогидами, онлайн- и офлайн-маршрутами, интернет-гидами по различным социальным, культурным, бытовым и досуговым объектам.