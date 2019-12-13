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Туризм
2019-12-13T15:43+0300
https://ria.ru/20191213/1562351810.html
Эксперт рассказала, как модно путешествовать по Золотому кольцу
https://cdn25.img.ria.ru/images/149266/79/1492667924_0:147:3120:1902_1036x0_80_0_0_feb2588aec5c8b311c4e0ded17dca73b.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказала, как модно путешествовать по Золотому кольцу

15:43 13.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГорода России. Соборы и храмы
Города России. Соборы и храмы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Формат путешествий City Break, когда туристы в выходные дни посещают только один из городов Золотого кольца, становится все более популярным и у него есть большой потенциал, сказала РИА Новости исполнительный директор Союза по развитию и взаимодействию городов Золотого кольца Наталья Булах.
Она отметила, что, примерно, 60 процентов путешествующих по Золотому кольцу — индивидуальные туристы. Причем, большинство из них — семейные люди в возрасте от 28 до 40 лет.
"Сегодня и в России, и в Европе стал популярен формат путешествий City Break, когда люди выезжают на выходные в ближайшие города. И чаще всего они едут туда не в познавательных целях, а чтобы ощутить атмосферу города. Они посещают культовые кафе, ночные клубы, заходят в магазинчики или просто гуляют", — сказала Булах.
По ее мнению, Золотое кольцо прекрасно подходит для кратковременного атмосферного отдыха, так как сейчас мало кто из туристов совершает путешествие по всем девяти городам маршрута за один раз.
"Это, в основном, иностранные туристы, которые за один приезд стараются увидеть на территории России как можно больше, или гости из дальних регионов", — считает представитель союза.
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Эксперт подчеркнула, что в этих условиях особенно важное значение приобретает элемент продвижения. Все больше и больше появляется мобильных приложений с аудиогидами, онлайн- и офлайн-маршрутами, интернет-гидами по различным социальным, культурным, бытовым и досуговым объектам.
"Мы считаем, что должна быть единая информационная система для всех городов Золотого кольца и ждем, что появится некая интернет-платформа, где можно будет, как из конструктора, самостоятельно формировать свое индивидуальное путешествие с учетом мест, где можно остановиться, поесть, что можно посетить и прочее", — поделилась планами Булах.
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