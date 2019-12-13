СК назвал причины пожара на Алтае, в котором погибли шесть человек

"Следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия. Предварительной причиной пожара могли стать неисправность печного отопления или замыкание электропроводки. По изъятым вещественным доказательствам назначены судебно-медицинская, пожарно-техническая и криминалистическая экспертизы", - говорится в сообщении.

В ночь на пятницу в Завьяловском районе загорелся дом, в результате пожара погибли четверо детей и двое взрослых. Возбужденно уголовное дело. Расследование обстоятельств трагедии находится на личном контроле главы региона Виктора Томенко.

Ранее сообщалось, что погибшая семья состояла на учете как неблагополучная. Губернатор Алтайского края поручил провести после пожара обход домов всех неблагополучных и многодетных семей, чтобы проверить состояние печей и электропроводки. Он поручил также минсоцзащиты региона ускорить работы по установке пожарных извещателей в домах многодетных и неблагополучных семей.