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В Совфеде прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России
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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России

12:24 13.12.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в беседе с RT выразил сожаление из-за решения Евросоюза продлить антироссийские санкции.
Принимая такое решение, Евросоюз, как считает сенатор, находится в заложниках ложной оценки причин урегулирования ситуации на Украине.
Он сравнил продление антироссийских санкций с бензином, который подливают в костер на юго-востоке Украины.
По мнению Косачева, Киев остается вне критики, а также не получает мотивации для выполнения Минских соглашений.
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Сенатор также подчеркнул, что это решение делает ЕС ответственным за невыполнение Украиной минских договоренностей.
Ранее лидеры Евросоюза на саммите продлили антироссийские санкции на шесть месяцев. Документально решение оформят в течение одной-двух недель, затем его опубликуют. После этого оно вступит в силу.
Отношения России и стран Запада ухудшились из-за ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Запад ввел санкции против Москвы.
Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. В последнее время в странах Евросоюза отчетливее звучат предложения об отмене санкций.
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00
Введение санкций против России и ответные шаги
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Совет Федерации РФЕвросоюзКонстантин КосачевМоскваКрымРоссияУкраинаВ мире
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