В Совфеде прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России

Принимая такое решение, Евросоюз, как считает сенатор, находится в заложниках ложной оценки причин урегулирования ситуации на Украине

Он сравнил продление антироссийских санкций с бензином, который подливают в костер на юго-востоке Украины.

По мнению Косачева, Киев остается вне критики, а также не получает мотивации для выполнения Минских соглашений.

Сенатор также подчеркнул, что это решение делает ЕС ответственным за невыполнение Украиной минских договоренностей.

Ранее лидеры Евросоюза на саммите продлили антироссийские санкции на шесть месяцев. Документально решение оформят в течение одной-двух недель, затем его опубликуют. После этого оно вступит в силу.

Отношения России и стран Запада ухудшились из-за ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Запад ввел санкции против Москвы.