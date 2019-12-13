Более 960 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Более 960 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 966 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 369 человек (женщин - 110, детей - 188), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 597 человек (женщин - 179, детей - 304)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись два беженца.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали в Эль-Харре, Джасиме провинции Дераа и Думе провинции Дамаск 2 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 36 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России