Более 960 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки

По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали в Эль-Харре, Джасиме провинции Дераа и Думе провинции Дамаск 2 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 36 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.