Россия зафиксировала 21 нарушение перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 21 нарушение, Турция - 13, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 21 факт открытия огня в провинциях: Идлиб – восемь, Латакия – шесть, Алеппо – пять, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 13 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – восемь, Хама – три, Латакия – один, Алеппо – один", - говорится в тексте бюллетеня.

В течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел две гуманитарные акции в районе Мушарака города Алеппо, где выдал 350 продовольственных наборов общим весом 2,048 тонны, и в Абу-Джади провинции Ракка, где выдал 500 продовольственных наборов общим весом 2,925 тонны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.