Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-13T12:07+0300
https://ria.ru/20191213/1562351037.html
Россия зафиксировала 21 нарушение перемирия в Сирии за сутки
https://cdn21.img.ria.ru/images/156020/14/1560201408_0:189:1870:1241_1036x0_80_0_0_ad4e1f128b69f325f779deb5a44b1e22.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 21 нарушение перемирия в Сирии за сутки

12:07 13.12.2019
56
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 21 нарушение, Турция - 13, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 21 факт открытия огня в провинциях: Идлиб – восемь, Латакия – шесть, Алеппо – пять, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 13 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – восемь, Хама – три, Латакия – один, Алеппо – один", - говорится в тексте бюллетеня.
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб после освобождения от террористов населенного пункта Ум-эль-Халахель
Вчера, 22:13Война в Сирии
ЦПВС сообщил о подготовке террористами провокаций с химоружием в Сирии
В течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел две гуманитарные акции в районе Мушарака города Алеппо, где выдал 350 продовольственных наборов общим весом 2,048 тонны, и в Абу-Джади провинции Ракка, где выдал 500 продовольственных наборов общим весом 2,925 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Освобожденный пригород сирийского города Ракка. 13 июня 2017
05:11Война в Сирии
В Сирии российские военные доставили гумпомощь в деревню около Ракки
000000
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииТурцияСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Лагерь сирийских беженцев
Более 960 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Китай отметил негативное влияние нарушений договоров со стороны США
Украинские военные
ЛНР обвинила Киев в размещении техники в населенных пунктах Донбасса
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Эксперт прокомментировал резолюцию ООН о неразмещении оружия в космосе
Лесные пожары в Вальпараисо, Чили
Красный уровень опасности объявили в Чили из-за природных пожаров
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
ООН направила в Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью
Моржи
Экологи просят проверить законность продажи моржат из "китовой тюрьмы"
Взрыв в жилом доме в Германии
В Германии прогремел взрыв в жилом доме
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали запуск США запрещенной ДРСМД ракеты
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
В ЛНР заявили о возвращении силовиков на участок отвода сил в Донбассе
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
В Совфеде прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России
Прокуратура
В Белгородской области будут судить мужчину, сбившего мать с детьми
Украинские военные
ВСУ семь раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Гидрографическое судно Донузлав
Российские моряки открыли четыре острова в Красном море
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Венгрия потеряла восемь миллиардов долларов из-за санкций против РФ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:56Сценаристы "Игры престолов" будут продюсировать фильм "Лавкрафт"
12:55Муфтият Москвы выступил с обращением против проекта о семейном насилии
12:54Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии
12:54В Афганистане десять человек погибли при взрыве придорожной мины
12:49Лидеры "нормандского формата" привержены "Минску-2", напомнил Песков
12:47Названы лучшие игры года
12:46На Украине назвали условие для проведения выборов в Донбассе
12:45На юге Москвы загорелся склад с тканями на площади 200 "квадратов"
12:45В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа
12:43В Москве умер один из близнецов, ожидавших трансплантацию почек
12:42Песков назвал критерии, по которым Путин оценивает работу губернаторов
12:40В Германии один человек погиб при взрыве в жилом доме
12:39Песков посоветовал Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме
12:38Путин может принять участие в запуске железнодорожного движения в Крым
12:34В Кремле прокомментировали сообщения о рекордной убыли населения
12:29Клинцевич прокомментировал запуск США запрещенной ДРСМД ракеты
12:29Эксперт прокомментировал продление санкций ЕС против России
12:28Тайский массаж включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО
12:27Юмашев не согласовывает с Кремлем выступления о Путине, заявил Песков
12:25Архангельский губернатор заявил о дефиците медиков первичного звена
Лента новостейМолния