Делегация из Эквадора обсудит в Москве ситуацию с поставками бананов

"Эквадор и Россельхознадзор делают все возможное, чтобы исправить ситуацию касательно тех замечаний по фитосанитарному состоянию бананов, которые были замечены два месяца назад. Вчера появилась информация о новой партии. На следующей неделе в Москву приедет фитосанитарная делегация высшего уровня, чтобы обсудить пути выхода из сложившейся ситуации", - сообщил посол, выступая в Торговой палате РФ.