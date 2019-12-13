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Делегация из Эквадора обсудит в Москве ситуацию с поставками бананов
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РИА Новости

Делегация из Эквадора обсудит в Москве ситуацию с поставками бананов

12:03 13.12.2019 (обновлено: 12:26 13.12.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПокупатель в магазине в отделе фруктов
Покупатель в магазине в отделе фруктов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Покупатель в магазине в отделе фруктов. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Фитосанитарная делегация из Эквадора посетит на следующей неделе Москву, чтобы найти пути выхода из ситуации с претензиями к фитосанитарному качеству поступающих в РФ эквадорских бананов, заявил посол Эквадора Хулио Прадо Эспиноса.
Россельхознадзор предупредил о возможности введения ограничений на ввоз растительной продукции из Эквадора в конце ноября, это было связано с обнаружением вредителя - мухи-горбатки - в партии бананов из этой страны. В четверг служба сообщила, что отмечает системный характер случаев выявления многоядной мухи-горбатки в партиях бананов из Эквадора. Ведомство отмечает, что при осуществлении контроля бананов, поступивших 11 декабря в Санкт-Петербург, в двух случаях вновь был выявлен данный вредитель, который представляет серьезную угрозу фитосанитарной обстановке территории России и здоровью граждан.
"Эквадор и Россельхознадзор делают все возможное, чтобы исправить ситуацию касательно тех замечаний по фитосанитарному состоянию бананов, которые были замечены два месяца назад. Вчера появилась информация о новой партии. На следующей неделе в Москву приедет фитосанитарная делегация высшего уровня, чтобы обсудить пути выхода из сложившейся ситуации", - сообщил посол, выступая в Торговой палате РФ.
По его словам, важно заверить российских потребителей, что Эквадор делает и будет делать все, чтобы эквадорский продукт был самым лучшим.
Эквадор - крупнейший поставщик бананов в Россию. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, в 2018 году импорт эквадорских бананов в Россию составил 1,495 миллиона тонн (96% в общем объеме поставок), а ввоз срезанных цветов и бутонов из Эквадора в РФ в прошлом году составил 11,312 тысячи тонн (13,7% в импорте, второе место после Белоруссии).
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РоссельхознадзорЭквадорРоссияВ мире
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