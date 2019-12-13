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Эксперт прокомментировал резолюцию ООН о неразмещении оружия в космосе
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал резолюцию ООН о неразмещении оружия в космосе

12:02 13.12.2019
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Принятие российских резолюций о неразмещении оружия в космосе ничего не значит, потому что любые запреты вводятся двухсторонними или многосторонними договорами, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Как сообщалось, Генассамблея ООН приняла три российские резолюции: о неразмещении первыми оружия в космосе, о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве и по мерам транспарентности и доверия в космическом пространстве.
"Резолюции очень часто принимаются и принимаются самые разные, но они не особенно значимые. Они лишь указывают, что есть такая проблематика. Значимым будет принятие ООН предложенного Россией и КНР договора о запрете выведения оружия в космос, но поскольку другие страны, способные это сделать, выступают против, поэтому документ и не принимается", - сказал он.
По его словам, аналогичная ситуация была во времена "холодной войны", когда СССР и США голосовали за резолюции о сокращении вооружений, а сами наращивали их. И только двусторонние договоры смогли остановить "гонку вооружений".
Здание ООН в Нью-Йорке
03:18
В ООН приняли резолюцию России, связанную с контролем над вооружениями
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Иван МоисеевГенеральная Ассамблея ООНКитайООНРоссияСШАБезопасностьВ мире
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