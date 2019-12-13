Эксперт прокомментировал резолюцию ООН о неразмещении оружия в космосе

"Резолюции очень часто принимаются и принимаются самые разные, но они не особенно значимые. Они лишь указывают, что есть такая проблематика. Значимым будет принятие ООН предложенного Россией и КНР договора о запрете выведения оружия в космос, но поскольку другие страны, способные это сделать, выступают против, поэтому документ и не принимается", - сказал он.