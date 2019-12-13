Премию "За веру и верность" фонда Андрея Первозванного вручат в Москве

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Лауреаты XXVII международной премии фонда Андрея Первозванного "За веру и верность" станут известны в пятницу, церемония награждения пройдет в Государственном Кремлевском дворце, сообщают в пресс-службе фонда.
"Премия "Вера и верность" — символ признания заслуг перед Отечеством. Она традиционно вручается в декабре в Государственном Кремлевском дворце", - сказали в пресс-службе ФАП.
По словам председателя попечительского совета ФАП Владимира Якунина, премию вручают людям, которые "в самых разных исторических обстоятельствах сохраняли свое человеческое достоинство, выполняли свой профессиональный и гражданский долг".
Среди лауреатов прошлых лет патриархи Московские и всея Руси Алексий II и Кирилл, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, актер театра и кино Василий Лановой, летчик-космонавт Алексей Леонов, музыкант и общественный деятель Юрий Башмет.
20 августа 2018, 15:45Религия и мировоззрениеКорабль-церковь "Святой апостол Андрей Первозванный"Корабль-церковь "Святой апостол Андрей Первозванный" Новосибирской епархии РПЦ с 15 по 31 августа посещает отдаленные приобские населенные пункты. Духовно-просветительская и благотворительная миссия осуществляется совместно с министерствами социального развития и здравоохранения Новосибирской области. Подробнее о поездке — в фотоленте Ria.ru.
Перед церемонией вручения состоится брифинг с участием лауреатов премии 2019 года и Владимиром Якуниным. После вручения премии, по информации организаторов, пройдет концерт, на котором выступят Тамара Гвердцители, Дина Гарипова, группа "Любэ", МГАТ "Русские сезоны" и оркестр балканской музыки, Сергей Волчков, Ярослава Дягтерева, Хор Свято-Данилова монастыря.
Фонд Андрея Первозванного (ФАП) с 1992 года реализует проекты, ориентированные на сохранение духовных и культурных основ жизни российского общества, укрепление российской государственности, среди которых: принесение православных святынь в Россию и сопредельные государства, возрождение православных храмов и обителей, проведение конференций, фестивалей, концертов и выставок, благотворительные и гуманитарные программы.
Апостол Андрей Первозванный – один из 12 апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа, был первым, кого он призвал с собой. Он был рыбаком, считается покровителем моряков. После Воскресения Христова проповедовал в Малой Азии, на Балканах. Был распят около 70-ого года в Греции на косом кресте. Особо почитался в России. По легендам, возникшим позже, бывал и в Киеве, и на Русском Севере – Новгороде и Валааме. Косой крест, на котором был распят апостол, изображен на флаге Шотландии и военно-морском – Андреевском - флаге России.