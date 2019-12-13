Премию "За веру и верность" фонда Андрея Первозванного вручат в Москве

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Лауреаты XXVII международной премии фонда Андрея Первозванного "За веру и верность" станут известны в пятницу, церемония награждения пройдет в Государственном Кремлевском дворце, сообщают в пресс-службе фонда.

"Премия "Вера и верность" — символ признания заслуг перед Отечеством. Она традиционно вручается в декабре в Государственном Кремлевском дворце", - сказали в пресс-службе ФАП.

По словам председателя попечительского совета ФАП Владимира Якунина, премию вручают людям, которые "в самых разных исторических обстоятельствах сохраняли свое человеческое достоинство, выполняли свой профессиональный и гражданский долг".

Среди лауреатов прошлых лет патриархи Московские и всея Руси Алексий II и Кирилл, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, актер театра и кино Василий Лановой, летчик-космонавт Алексей Леонов, музыкант и общественный деятель Юрий Башмет.

Перед церемонией вручения состоится брифинг с участием лауреатов премии 2019 года и Владимиром Якуниным. После вручения премии, по информации организаторов, пройдет концерт, на котором выступят Тамара Гвердцители, Дина Гарипова, группа "Любэ", МГАТ "Русские сезоны" и оркестр балканской музыки, Сергей Волчков, Ярослава Дягтерева, Хор Свято-Данилова монастыря.

Фонд Андрея Первозванного (ФАП) с 1992 года реализует проекты, ориентированные на сохранение духовных и культурных основ жизни российского общества, укрепление российской государственности, среди которых: принесение православных святынь в Россию и сопредельные государства, возрождение православных храмов и обителей, проведение конференций, фестивалей, концертов и выставок, благотворительные и гуманитарные программы.