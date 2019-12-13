В перинатальном центре в Твери стали проводить уникальные медпроцедуры

ТВЕРЬ, 13 дек – РИА Новости. В Тверском областном перинатальном центре им. Е.М. Бакуниной приступили к проведению медицинских процедур, которые ранее осуществлялись только в федеральных медицинских центрах, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Процедура проводится бесплатно по полису ОМС", - отметили в пресс-службе.
Повышение доступности медицинских услуг для жителей региона — в числе приоритетных задач реализации национального проекта "Здравоохранение" в Тверской области.
"За счёт активного участия в национальном проекте "Здравоохранение", системной модернизации инфраструктуры наших учреждений планируем в ближайшие годы обеспечить на территории Тверской области оказание жителям качественных медицинских услуг. Самое главное и востребованное направление – высокотехнологичная помощь", – считает губернатор Игорь Руденя.
На пресс-коференции в Твери 11 декабря глава региона, в частности, сообщил, что в следующем году планируется создание отделений перинатального центра в Ржеве, Вышнем Волочке, Нелидово, затем – в Кимрах, Бежецке и Конаково.
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