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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-13T11:50+0300
https://ria.ru/20191213/1562350061.html
В перинатальном центре в Твери стали проводить уникальные медпроцедуры
https://cdn24.img.ria.ru/images/151220/60/1512206075_0:179:3005:1869_1036x0_80_0_0_94de1da2ed4a7bfd79f19c7e2a56b53a.jpg
РИА Новости

В перинатальном центре в Твери стали проводить уникальные медпроцедуры

11:50 13.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМост через реку Волга в городе Твери
Мост через реку Волга в городе Твери
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ТВЕРЬ, 13 дек – РИА Новости. В Тверском областном перинатальном центре им. Е.М. Бакуниной приступили к проведению медицинских процедур, которые ранее осуществлялись только в федеральных медицинских центрах, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Процедура проводится бесплатно по полису ОМС", - отметили в пресс-службе.
Повышение доступности медицинских услуг для жителей региона — в числе приоритетных задач реализации национального проекта "Здравоохранение" в Тверской области.
"За счёт активного участия в национальном проекте "Здравоохранение", системной модернизации инфраструктуры наших учреждений планируем в ближайшие годы обеспечить на территории Тверской области оказание жителям качественных медицинских услуг. Самое главное и востребованное направление – высокотехнологичная помощь", – считает губернатор Игорь Руденя.
На пресс-коференции в Твери 11 декабря глава региона, в частности, сообщил, что в следующем году планируется создание отделений перинатального центра в Ржеве, Вышнем Волочке, Нелидово, затем – в Кимрах, Бежецке и Конаково.
Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года
11 декабря, 13:40Тверская область
Руденя: на маршруты Твери могут выйти и электробусы
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Тверская областьИгорь РуденяЗдоровье - Общество
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