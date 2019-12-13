В перинатальном центре в Твери стали проводить уникальные медпроцедуры

ТВЕРЬ, 13 дек – РИА Новости . В Тверском областном перинатальном центре им. Е.М. Бакуниной приступили к проведению медицинских процедур, которые ранее осуществлялись только в федеральных медицинских центрах, сообщает пресс-служба областного правительства.

На пресс-коференции в Твери 11 декабря глава региона, в частности, сообщил, что в следующем году планируется создание отделений перинатального центра в Ржеве, Вышнем Волочке, Нелидово, затем – в Кимрах, Бежецке и Конаково.