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Медиавойны
2019-12-13T11:45+0300
https://ria.ru/20191213/1562349875.html
Захарова отметила предвзятость зарубежных СМИ в освещении событий в РФ
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РИА Новости

Захарова отметила предвзятость зарубежных СМИ в освещении событий в РФ

11:45 13.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ангажированность при освещении связанных с Россией событий в СМИ за рубежом имела место еще десять лет назад, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Широкая аудитория это узнала за последние несколько лет, а люди, которые занимаются международными отношениями, знали, предполагали и видели складывающуюся ситуацию на протяжении десятка лет. Там пропорция была немного другой, но так или иначе ангажированность в освещении, искусственные барьеры очевидны были тем, кто либо из России следит за зарубежной прессой, либо находится за рубежом и изучает этот вопрос", - сказала Захарова на конференции "Роль медиаиндустрии в современном мире" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По ее словам, освещение происходящего в России в зарубежных СМИ "модерируется, моделируется и, естественно, выстраивается совершенно искусственно".
Логотип телеканала RT
10:00
Исследование: российские СМИ освещают события нейтральнее западных
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МедиавойныМария ЗахароваРоссия сегодняМИД РФРоссия
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