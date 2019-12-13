Захарова отметила предвзятость зарубежных СМИ в освещении событий в РФ

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ангажированность при освещении связанных с Россией событий в СМИ за рубежом имела место еще десять лет назад, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Широкая аудитория это узнала за последние несколько лет, а люди, которые занимаются международными отношениями, знали, предполагали и видели складывающуюся ситуацию на протяжении десятка лет. Там пропорция была немного другой, но так или иначе ангажированность в освещении, искусственные барьеры очевидны были тем, кто либо из России следит за зарубежной прессой, либо находится за рубежом и изучает этот вопрос", - сказала Захарова на конференции "Роль медиаиндустрии в современном мире" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По ее словам, освещение происходящего в России в зарубежных СМИ "модерируется, моделируется и, естественно, выстраивается совершенно искусственно".